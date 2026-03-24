Vrijednost izvoza jaja iz BiH u prošloj godini iznosila je 17.791.031 KM, što je više za 84 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je vrijednost uvoza iznosila 12.403.187 KM i povećana je 36,87 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini iznosila je 143 odsto, što potvrđuje rastući izvozni potencijal zemlje u ovom segmentu, navodi se u analizi Spoljnotrgovinske komore BiH.

Ključna izvozna i uvozna tržišta

Glavna izvozna tržišta u 2025. godini bila su Srbija, Italija, Crna Gora, Austrija i Hrvatska, dok su među top pet uvoznih tržišta bile Srbija, Ukrajina, Njemačka, Austrija i Hrvatska, prenosi Srna.

Analiza tržišta izvoza pokazuje manje oscilacije među vodećim zemljama - blagi rast zabilježen je za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, dok je Italija zabilježila blagi pad, a umjesto Mađarske u top pet se plasirala Austrija.

Iz Komore zaključuju da bi dobijanje dozvole za izvoz na tržište ostalih zemalja EU doprinijelo daljem povećanju proizvodnje i izvoza, uz dodatno jačanje pozicije BiH na regionalnom i međunarodnom tržištu.