Povrat dijela akciza dobro došao: Čim nema nafte, nema ničega

Svako smanjenje troškova je dobro došlo. Tako će dobro doći i 10 odsto povrata od akciza na gorivo, ukoliko Vlada usvoji takvu odluku, kažu privrednici. 14 mjeseci Konzorcijum "Logistika BiH" traži način da se omogući povrat dijela troškova, ovo je prvi konkretan potez, kaže Velibor Peulić.

"Za nas je to jako važno, za bilo kakvu kalkulaciju cijene transporta. Bilo koji procenat smanjenja je smanjenje troškova", rekao je Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH".

I građani su na pragu olakšanja. Uz fiskalni račun za plaćeno gorivo, trebalo bi da dobiju povrat od 20 odsto.

"Vlada bi trebala jednu takvu odluku donijeti da poboljša malo situaciju građana, a i same proizvodnje. Čim nema nafte, nema ničega, nema goriva, ne može ići proizvodnja. Čim nafta poskupi ide sve, i lijek i hrana, sve ide, kažu građani i dodaju:

"Moraju se uključiti, Vlada sa doprinosima u ovoj situaciji. Ne može Vlada biti po strani, a da građani sami trpe".

"Kako ne bi značilo, to kada bi Vlada uspjela da uradi, svaka im čast. Naravno da je to to sada na svu ovu krizu ekstreman prijedlog i kada bi se realizovalo, hvala im", kažu građani.

Potez je dobar. Vlada pomaže privredi i građanima u globalnom izazovu, ocjenjuje i Siniša Pepić.

"Ovim potezom Republika Srpska ostaje snažna, ostaje dosljedna svojoj politici, ali isto tako obezbjeđuje građanima adekvatnu podršku", rekao je Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

To je oko pet miliona KM mjesečne pomoći. Bila bi to konkretna olakšica stanovnicima i privrednicima u Srpskoj, tvrdi prvi čovjek Vlade.

Imamo mogućnost kao odgovorno društvo, kao odgovorna vlast da pripremimo odluku u kojoj bi pomogli našim građanima da prevaziđu, i privredi naravno, probleme koji bi se odnosili na ekstremno povećanje cijena goriva. Kada je u pitanju samo gorivo, tu ne očekujemo žestoke poremećaje u narednih nekoliko dana ili sedmica", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Goriva ima dovoljno, nema potrebe za panikom ni stvaranjem zaliha, uvjerava premijer. U petak će biti održana sjednica Vlade radi prijedloga realizacije odluke ukoliko se nastavi divljanje cijena nafte i naftnih derivata.