Koliko novac treba držati na tekućem računu: Stručnjaci upozoravaju na jedno

U vremenu kada su cijene sve više, a novac sve manje vrijedi, mnogi se pitaju da li je štednja na tekućem računu zaista sigurna opcija. Iako djeluje kao najjednostavnije riješenje, finansijski stručnjaci upozoravaju preveliki iznos novca koji ne radi svakodnevno gubi na vrijednosti.

"Jedna opšta finansijska organizovanost govori da je neophodno da imamo pri ruci dve do tri mjesečne potrošnje. Znači ono što nam čini neku mjesečnu potrošnju, mi ako ostavimo sa strane dvije do tri te potrošnje, znači da smo dva do tri mjeseca konforni i otporni na sve neke nepredviđene aktivnosti", rekao je za Euronews Srbija urednik portala "Kamatica" Dušan Uzelac.

Drugim riječima, novac na računu treba da bude svojevrsna finansijska rezerva, sigurnosna mreža za nepredviđene situacije, ali ne i mjesto za dugoročno čuvanje većih suma.

"Tekući račun je dovoljno bezbjedno mjesto, s tim što to je kratkoročna opcija. Dugoročno uvijek treba gledati da novac koji nema namjenu u vašoj potrošnji, u vašem životu, prosto angažujete u formi nekog investiranja da proizvodi neki novac. Jer ako je novac ostavljen sam sa sobom, na njega utiče ta inflacija i on je neminovno slabi", dodao je Uzelac.

Inflacija koja posljednjih godina značajno utiče na životni standard znači da novac danas vrijedi više nego sutra. Upravo zato držanje većeg iznosa bez ikakvog prinosa može biti tiha finansijska greška.

"Neupotrebljen novac je izgubljena prilika da promijenite vaš životni stil. Investiranje oslobađa od rada, to je definicija investiranja. Ako od investiranja dobijete 100 dinara, to je 100 dinara za kojih ne morate da radite. Tako da je to dovoljno dobra poruka da razmislite o svim opcijama investiranja, da uložite u nešto što proizvodi profit i vraća novac, jedino tako ćete finansijski napredovati u funkcionisanju", objašnjava naš sagovornik.

Stručnjaci zato savjetuju, novac koji vam nije neophodan za svakodnevne troškove treba zaposliti, bilo kroz štednju sa kamatom, investicione fondove ili druge oblike ulaganja.

"Da bi investirali morate razumijeti i vjerovati u to u šta investirate. Mnogi misle da investiraju samim tim što samo vjeruju, a ne razumiju kako njihov novac sa druge strane proizvodi profit. To se nažalost zove kockanje. Nije pogrešno, ali ta komponenta nerazumijevanja vas razlikuje od investitora. Naučite da investirate. Bilo bi pogrešno da ja sugerišem gdje tačno, svako za sebe mora da definiše da li su to akcije, da li su to investicioni fondovi, da li su nekretnine koje su se pokazale kao najstabilniji, civilizacijski najstabilniji oblik investiranja, na svakome od nas je da to odluči individualno".

Ipak, univerzalna formula ne postoji. Svaka odluka zavisi od ličnih prihoda, rizika i ciljeva. Ono što je sigurno, novac koji miruje, dugoročno gubi, dok onaj koji se pametno ulaže, ima šansu da raste. Zato je možda pravo pitanje, ne koliko novca imate na računu, već šta taj novac radi za vas.