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Sutra Kolegijum o posebnoj sjednici Narodne skupštine

Autor:

ATV
14.06.2026 10:55

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Foto: ATV

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održaće sutra sjednicu u Banjaluci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske.

Sjednica će biti održana u 10.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, najavljeno je iz parlamenta Srpske.

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Tagovi :

kolegijum

Narodna skupština Republike Srpske

sjednica

Banjaluka

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