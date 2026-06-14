Sutra Kolegijum o posebnoj sjednici Narodne skupštine

Foto: ATV

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održaće sutra sjednicu u Banjaluci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske.

Sjednica će biti održana u 10.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, najavljeno je iz parlamenta Srpske.

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