Sutra Kolegijum o posebnoj sjednici Narodne skupštine

Autor:ATV
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Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održaće sutra sjednicu u Banjaluci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske.
Sjednica će biti održana u 10.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, najavljeno je iz parlamenta Srpske.
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