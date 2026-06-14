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"Namjerno onemogućavaju Dodika da se kandiduje na izborima"

Autor:

ATV
14.06.2026 10:22

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Драгочају.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit da bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima.

"Ovđe je i dalje na snazi ono što je još počeo Benjamin Kalaj da Srbima drugi određuju ko su njihovi predstavnici i šta su njihovi interesi", rekao je Stevandić Srni.

Stevandić je podsjetio da je poznato da je Ustavno-pravna komisija Parlamentarne skupštine BiH na zahtjev Ustavnog suda BiH dostavila materijal u kojem jasno piše da Šmit ne može mijenjati zakone i ne može biti zakonodavac.

"Kada treba nešto protiv Srba, očigledno je da Ustavni sud BiH radi kao `drakstor`, a kada je očigledno da treba ispraviti nepravdu protiv Srba, Ustavni sud BiH je spreman da uzme godišnju pauzu", konstatovao je Stevandić.

On je zaključio da "ničija nije gorjela do zore, pa neće ni od Ustavnog suda BiH, a zora je blizu".

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo do je presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

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Milorad Dodik

Kandidatura

Nenad Stevandić

Izbori 2026

Ustavni sud BiH

SNSD

Krivični zakon BiH

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