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Minić: U trenutku kada se očekuje odluka o zatvaranju OHR-a, Stanivuković odlučuje da pravi haos

Autor:

ATV
14.06.2026 10:36

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Минић: У тренутку када се очекује одлука о затварању ОХР-а, Станивуковић одлучује да прави хаос
Foto: ATV

Kada /Kristijan/ Šmit odlazi, tu su njegove produžene ruke kod kojih je dolazio u Banjaluku, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Nakon napada na instituciju predsjednika Republike, zatim na Vladu Republike Srpske koju su pokušali proglasiti neustavnom, sada je na red došla Narodna skupština", istakao je Minić.

On je ukazao da baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Republike Srpske o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, veće penzije i značajniju podršku socijalno osjetljivim kategorijama, Draško Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa Srpske.

"Slučajnost? Teško. Kad god Republika Srpska treba da donese važne odluke u interesu svog naroda, pojave se oni koji su spremni da tuđe naloge stave ispred interesa građana", konstatovao je premijer Srpske u objavi na "Iksu".

On je naglasio da narod treba da zna da blokadom Narodne skupštine ne trpi vlast, već radnici, penzioneri, porodice i svi oni koji očekuju bolji životni standard i zato je danas jasnije nego ikada ko radi za Republiku Srpsku, a ko za političke interese stranaca.

Podsjećanja radi, gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković najavio je proteste početkom naredne sedmice. Kako je rekao, u ponedjeljak je planirano okupljanje, dok će u utorak, kako je rekao, snažno djelovati kroz proteste, kroz obračune oko skupštine i kroz parkiranje auta.

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Tagovi :

Savo Minić

Draško Stanivuković

Kristijan Šmit

Vlada Republike Srpske

Penzioneri

Radnici

porodica

OHR

Komentari (5)

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