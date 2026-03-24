Veliki obrt u EU: EK neće predložiti odbacivanje ruske nafte

24.03.2026

13:28

Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Evropska komisija neće predložiti plan za postepeno odbacivanje ruske nafte na sastanku 15. aprila, saopštila je portparol Komisija Ana Kaisa Itkonen.

Ona je navela da za sada nije određen novi datum za predlaganje plana.

"Dokumenti se predaju kolegijumu tek kada su dovoljno zreli. To može vremenom da se promijeni", rekla je Itkonenova na konferenciji za novinare.

Evropska komisija je izbrisala datum 15. april u danas objavljenom ažuriranom rasporedu, prenosi Srna.

