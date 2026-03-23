Može li zabrana izvoza piletine poremetiti domaće tržište?

Peradarski sektor BiH suočava se sa ozbiljnim problemima, nakon što je Evropska unija privremeno zabranila izvoz pilećeg mesa, zbog pojave ptičijeg gripa na jednoj farmi u Petrovcu. Ova situacija poremetiće tržište, jer je izvoz stao i dobar dio pilećeg mesa preusmjeriće se na police u Republici Srpskoj, istakao je kooperante Perutnine Ptuj i poljoprivredni proizvođač Ilija Cvijić.

"Jedan dio plasmana koji oni rade, pošto je to ugovorena proizvodnja, mora sve biti dogovoreno, od inkubacije pileta do nas kooperanata, to je jedan lanac i ovo je napravilo poremećaj, tako da će jedan dio morati da stave u led da bi sačekalo bolje vrijeme. Mi kao kooperanti koji radimo za Perutninu, očekujemo da će to da stane, ako ne, onda u narednom periodu moglo bi da se smanji broj turnusa što znači, mi smo planirali 6 turnusa u godini da uradim, da nam smanje za jedan ili dva, ako se ne bude mogao naći plasman na tržištu za to meso", rekao je Ilija Cvijić, poljoprivredni proizvođač

Na ovoj farmi se trenutno nalazi 20.000 brojlera, koje čekaju svoj izvoz. Godišnje se ovde proizvede oko 400.000 kilograma mesa.

Na hiljade tona pilećeg mesa ostaje na domaćem tržištu, stvaraju se dodatni troškovi skladištenja, a proizvođači trpe gubitke. Peradari u BiH se nadaju da će u prvoj sedmici aprila, izvoz biti ponovo dozvoljen.

"Oko 1.500 tona pilećeg mesa koje je trebalo da ode iz Bosne, na neki način, jedan dio je otišao kao živa mjera van Bosne u zemlje Cefte, a najveći dio toga je zamrznut i dio je plasiran na naše domaće tržište, što je stvorilo neku dodatnu količinu, tako da imamo i nekakav negativan efekat na cijenama. I mi imamo neke najave od Ministarstva i oni su već uradili, i ministarstvo i Republički inspektorat i kancelarija za veterinarstvo u Sarajevu na čelu sa gospodinom Boškovićem da nam bar zemlje Cefte otvore", rekao je Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara BiH.

I najavljena blokada prevoznika zabrinjava Peradarski sektor, jer kako kažu, to će uticati na proizvodnju stočne hrane.

"Što se tiče sektora živinarstva u BiH mi smo jako zabrinuti blokadama granica od strane prevoznika, zabrinuti smo u smislu da protok roba i sa jedne i sa druge strane, naravno u tom slučaju je ugrožen, mi moramo biti svjesni da mi ne proizvodimo kompletnu stočnu hranu, odnosno proizvodimo ali ne sve komponente", rekao je Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara BiH.

Zabrana izvoza pilećeg mesa na minimum 30 je standardni protokol Evropske unije, prema zemljama trećeg svijeta. Nije moguće izvršiti regionalizaciju, nego se automatski suspenduje kompletno tržište dok se ne dokaže da nema više ptičijeg gripa, navode iz ministarstva.

"Putem kancelarije za veterinarstvo ćemo obavijestiti generalni direktorat za zdravlje životinja u Briselu i ja se nadam da ćemo mi i kolege iz federacije su takođe u obavezi da to urade, jer ugroženi krug zahvata i područje federacije opštine Gračanice i da ćemo kroz traje jedan zajednički detaljan izvještaj dokazati da naš sistem funkcioniše, radi i da smo pokazali da smo uspješno sanirali ovo žarište", rekao je Njegoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Dok se čeka odluka evropskih institucija o ponovnom otvaranju tržišta, proizvođači upozoravaju da vrijeme ističe. Svaki dan bez izvoza znači nove gubitke, višak robe na domaćem tržištu i sve veću neizvjesnost peradarskog sektora u BiH.