Mljekarstvo u Srpskoj u stalnom rastu

Na djedovini u Ozerkovićima, Zoranovići se tradicionalno bave stočarstvom. Imaju 20-ak grla. Na farmi rade otac i sin. Farmu su zasnovali 2004. godine zbog nedostatka posla. Od mljekarstva Nikola se i školovao, a danas on od mljekarstva hrani svoju djecu.

"U ovom periodu proizvodnja oko 150 litara, u muži je oko 10 grla, neke su tu pri kraju sa laktacijom, neke tek stupaju tako da mi smo u ovom kraju, ovo je pasivan kraj, tako da smo mi zadovoljni, ljeti je 300 litara dnevno.Ne možemo reći da nismo zadovoljni, imamo subvencije države 30 pfeninga po litru mlijeka, sad je skoro usvojeno i po 500KM po grlu, kad pogledamo region ne možemo ni reći da je to malo", rekao je Nikola Zoranović, diplomirani inženjer poljoprivrede, Ozerkovići, Sokolac.

"1470 grla je na PD Semberije u Bijeljini. Kapaciteti su popunjeni, nadaju se proširenju kako bi stalo još grla, kako bi udovoljili zahtjevima tržišta za mlijekom koje isporučuju. Prioritet ove farme,od krucijalnog i fundamentalnog značaja je proizvodnja mlijeka.Proizvodnja mlijeka je u uzlaznoj putanji u posljednjih sedam godina. Trenutno na muži imamo 424 grla, štalski prosjek proizvodnje mlijeka je oko 26 litara što ćete priznati da je veoma dobar prosjek u odnosu na brojno stanje i imamo preko 370 000 litara na mjesečnom nivou. Što se tiče otkupa, on ide redovno, redovni su i podsticaji", rekao je Radoslav Sekulić, glavni tehnolog u stočarstvu PD Semberija, Bijeljina.

U posljednje dvije godine Republika Srpska bilježi rast proizvodnje mlijeka, a proizvodnja je povećana za oko 15 miliona litara. To nije slučajno, već je rezultat kontinuirane i snažne podrške mljekarskom sektoru, koji i danas ima najveće učešće u agrarnom budžetu Republike Srpske — čak 43 odsto.

"Na prvom mjestu je to podrška po litru na drugom mjestu je podrška po grlu, imamo i dodatnu podršku kada je u pitanju odgoj junica iz domaće proizvodnje što nema niko drugi u BiH, jedini dajemo premiju svakog mjeseca, to samo Republika Srpska daje, svi drugi daju podršku na kvartalnom nivou, mi smo jedini odvojili kada je u pitanju mljekarstvo i Udruženje mljekara, 500 000KM za izgradnju mljekare u Prnjavoru. Mi smo u ovoj godini podigli izdvajanja za taj sektor 30 feninga fiksno po litru, 500KM po grlu plus smo unazad dvije ili tri godine dali i 200 KM za domaćinstva iznad 1000 metara nadmorske visine", rekao je Saša Lalić, pomoćnik poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Posebno je važno naglasiti da su u januaru i februaru ove godine Agenciji za agrarna plaćanja dostavljene veće količine otkupljenog mlijeka nego u istom periodu prethodne godine. To je najbolji odgovor na pokušaje stvaranja pogrešne slike u javnosti. Dakle, činjenice govore jasno — proizvodnja postoji, otkup postoji, a sistem podrške funkcioniše.

Sektor mljekarstva je u posljednjem periodu dodatno ojačan kroz više programa podrške u kojima mljekari aktivno učestvuju. Iza nas su već dva uspješno realizovana mađarska programa, treći je u toku, a mljekari su obuhvaćeni i bjeloruskim programom podrške. Istovremeno, značajna sredstva usmjerena su i u modernizaciju farmi. Samo u posljednjih mjesec dana poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno je više od 31 milion KM.