Andrić za ATV: Vodimo računa o ispravnosti opreme

Pored planova na modernizaciji elektro i mašinske opreme,procijenjene vrijednosti 1,5 milion KM, u HE na Drini, redovno zanavljaju opremu na mjernim i alarmnim stanicama. U toku su pripreme za modernizaciju hidrometeoroloških stanica ,alarmnih stanica za oglašavanje i uzbunjivanje ,kao i hidrometrijskih stanica, koje imaju analogni sistem rada.

"Međutim zbog sve učestalijih bujičnih voda gdje imamo situaciju da se u odnosu na nekadašnji period pojavljuje ozbiljna količina voda u međutodocima. Pored onih primarnih dotoka imamo pojavu bujičnih voda koja zaista remeti jedan planirani rad elektrane. U toku smo sa procedurama za obnavljanje alarmnih stanica za oglašavanje i uzbunjivanje koje se nalaze na nizvodnom području u odnosi na hidroelektranu. Svakog 15. u mjesecu provjeravamo ispravnost tih stanica, a u slučaju nekih vanrednih događaja imamo obavezu da vršimo uzbunjivanje i obavještavanje nizvodnog područja kako bi stanovništvo moglo da izbjegne neke veće štete", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Meteorološke stanice nalaze se na uzvodnom dijelu višegradskog jezera, na osnovu kojih se može približiti ukupna količina proizvodnje, mjereći količinu padavina ,kao i kompletne meteo uslove u drinskom slivu. Matematičkim metodama izračunava se količina vode koja dolazi na pregradni profil brane. Rezultat je poboljšani proizvodni bilansi i optimalna proizvodnja .

"Sama ta oprema je zakonska obaveza i tu opremu za uzbunjivanje stanovništva smo imali od samog početka, toko vremena mi u kontinuitetu zanavljamo, popravljamo tu opremu. Međutim zbog tehnologija i zbog drugačijih i modernizovanih načina, imamo obavezu da dio te opreme mijenjamo. U ovom momentu planiramo da postojeće naše stance prilagodimo sa zamjenjenim modulima, drugačijim antenama. Veći dio opreme će tu ostati, na pojedinim lokacijama će biti postavljena kompletno nova stanice gdje nije moguće izvršiti reparacije jer su to obično neke isturene lokacije. Vodimo računa o ispravnosti opreme, i zbog samog zakona i zbog svakodnevnog rada hidroelektrane. Sa meteorološke strane značajno je da tehnologija napreduje, imamo bolje, preciznije i jeftinije stanice za mjerenje. Sa hidrometrijske strane značajno je da imamo pouzdane informacije kolika količina prolazi, naročito na uzvodnom i nizvodnom dijelu, kako bi mogli da planiramo zadržavanje tj. propuštanje vode u proizvodnji ili kroz evakuacione organe HE Višegrad, a da smanjimo ugrožavanje uzvodnog i nizvodnog stanovništva", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Obaveza zaposlenih u HE je da čuvaju priobalni pojas , koji je često izložen poplavama , pojavom proljećnih I jesenjih bujičnih voda . Kontrolom uzvodnog, paralelno se kontroliše I nizvodni dio, da ne bi ispustili veću količinu vode i ugrozili lokalno stanovništvo i materijalna dobra.

"Složen jako i odgovoran rad da zaštitimo stanovništvo, da poštujemo sve zakonske norme, a da maksimalno iskoristimo naš primarni zadatak, proizvodnju električne energije, što smo u prethodnom periodu i uspjeli. Moram naglasiti i dobru saradnju i kordinaciju sa Vodama Srpske i Civilnom zaštitom kao i svim ministarstvima", kaže Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju I upravljanje HE Višegrad.

Zamjena vitalnih djelova elektro i mašinke opreme i sistema za osmatranje i uzbunjivanje omogućiće povećanje instalisane snage i energetske efikasnosti HE Višegrad, kao i osigurati siguran i pouzdan rad elektrane u narednim decenijama. Ova investicija predstavlja važan korak ka modernizaciji elektroenergetskog sistema Republike Srpske.