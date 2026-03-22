Logo
Large banner

Besent: Ponekad stvari moraju da "eskaliraju da bi došlo do deeskalacije"

Autor:

ATV

22.03.2026

17:56

Komentari:

0
Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

Američki ministar finansija Skot Besent podržao je udare SAD na iransku infrastrukturu, rekavši da ponekad stvari moraju da "eskaliraju da bi došlo do deeskalacije".

Donald Tramp dao je rukovodstvu rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz ili će se, kako je istakao, suočiti sa američkim vojnim napadima koji će "pogoditi i uništiti njihove elektrane, počevši od najveće".

Besent je branio Trampovu retoriku, navodeći da je to "jedini jezik koji Iranci razumiju", prenosi En-Bi-Si njuz.

Besent se osvrnuo i na svoje ranije izjave o ostrvu Harg, rekavši da su tamošnji vojni kapaciteti uništeni i dodao da će se "vidjeti da li će ono na kraju postati američki resurs", ne precizirajući šta bi to značilo, ali ističući da su "sve opcije na stolu", uključujući i slanje američkih trupa radi obezbjeđivanja ostrva.

Američki zvaničnici rekli su da Tramp razmatra mogućnost slanja vojnika na ostrvo Harg, koje se nalazi oko 25 kilometara od iranske obale.

Besent je, takođe, branio odluku Ministarstva finansija da ublaži određene sankcije Iranu dozvoljavajući prodaju iranske nafte koja se trenutno nalazi na moru, navodeći da bi to moglo brzo da donese oko 140 miliona barela na svjetsko tržište i ublaži pritisak na snabdijevanje.

Dodao je da bi ta nafta ionako bila prodata Kini po sniženoj cijeni i da taj potez predstavlja korišćenje iranskih resursa protiv samog Irana, prenosi RTS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

10

"Pare padaju sa neba": Za 4 znaka krajem marta novac stiže sa svih strana

18

02

Majdov osvojio 10. Gren slem medalju

17

56

17

45

U pucnjavi ranjen Vojin (38): S metkom u nozi uspio da pobjegne 150 metara dalje i traži pomoć

17

27

Zemljotres jačine 6,1 stepeni registrovan u Tihom okeanu: Žestoko se zatreslo na ovom ostrvu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner