Oglasilo se Ministarstvo: Netačne tvrdnje Ljubiše Petrovića!

Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske oglasilo se povodom izjava gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića o osnivanju slobodne zone u ovom gradu.

Naime, Petrović je istakao da „Grad Bijeljina čeka godinu dana, da Ministarstvo privrede i preduzetništva reaguje na zahtjev za osnivanje slobodne zone Bijeljina".

Takve iznesene tvrdnje su netačne, odgovaraju iz Ministarstva.



Saopštenje Ministarstva privrede i preduzetništva prenosimo u potpunosti:



"Povodom nedavne izjave gradonačelnika Bijeljine, Ljubiše Petrovića u kojoj tvrdi da „Grad Bijeljina čeka godinu dana da Ministarstvo privrede i preduzetništva reaguje na zahtjev za osnivanje slobodne zone Bijeljina“, Ministarstvo privrede i preduzetništva obavještava javnost da su iznesene tvrdnje netačne, a radi objektivnog informisanja javnosti dostavljamo pojašnjenje o relevantnim činjenicama.

Grad tražio saglasnost

Grad Bijeljina je 03.10.2025. godine dostavio Ministarstvu privrede i preduzetništva zahtjev za dobijanje saglasnosti za područje slobodne zone i opravdanost njenog osnivanja, sa pratećom dokumentacijom. Odmah po prijemu zahtjeva, Ministarstvo privrede i preduzetništva je uzelo u razmatranje isti, te nakon izvršenog uvida u dokumentaciju, već 20.10.2025. godine gradu Bijeljina uputilo zahtjev za pojašnjenje dostavljenih informacija.

Održan i sastanak

Napominjemo da je predstavnicima Gradske uprave u više navrata i usmeno pojašnjena procedura i neophodna dokumentacija za dobijanje saglasnosti za osnivanje slobodne zone, te da je u tom smislu 11.11.2025. godine održan i sastanak u Ministarstvu privrede i preduzetništva. Na sastanku su predstavnicima Grada Bijeljina detaljno pojašnjeni zakonom propisani uslovi za dobijanje saglasnosti za područje slobodne zone, te odmah potom i pismeno zatraženo uređenje zahtjeva u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama Republike u ostavljenom roku od 90 dana.

Tražili produženje roka

Grad Bijeljina se 04.02.2026. godine obratio Ministarstvu privrede i preduzetništva sa molbom za produženje roka za dostavu dokumentaciju, obzirom da u istom nisu bili u mogućnosti dostaviti zakonom propisanu dokumentaciju, što je Ministarstvo privrede i preduzetništva i prihvatilo.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je postupilo u najkraćim mogućim rokovima, a svako prolongiranje procesa zavisi isključivo od brzine dostavljanja zakonom propisane dokumentacije od strane gradske uprave.

Pozivamo gradonačelnika da se vrati u okvire institucionalne komunikacije i preduzme korake na ispunjavanju zakonskih pretpostavki za rješavanje predmetnog zahtjeva",navode iz Ministarstva.