Logo
Large banner

Na snazi odluka o ograničenju marže u Srpskoj

Autor:

ATV

21.03.2026

08:04

Komentari:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda u republici Srpskoj, kojom se propisuje maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji, te osam procenata u maloprodaji, danas je stupila na snagu, rečeno je Srni u Ministarstvu trgovine i turizma.

Navedenom odlukom propisuje se i maksimalna marža na lijekove od osam odsto u veleprodaji i 20 procenata u maloprodaji.

Ova odluka odnosi se na so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, sva pakovanja svinjske masti, suncokretovo ulje od 0,9 do 5,5 litara, te sva pakovanja biljne masti.

Odluka se odnosi i na pakovanja pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka do 1,6 litre, jogurt zapremine do 1,6 litara, sva pakovanja pšeničnog brašna, kao i sve gramaže hljeba od ovog brašna.

Marža je ograničena i na šećer kristal pakovanja od 0,5 do 5,5 kilograma, sva pakovanja hrane za dojenčad i bebe, koja je isključivo zamjena za majčino mlijeko.

Sva pakovanja pelena za djecu i za odrasle, takođe su obuhvaćena odlukom.

Marža je ograničena i na tečni deterdžent za suđe od jednog litra, kao i za pranje veša u prahu, pakovanje do tri kilograma.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ove odluke vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda važiće do 1. juna 2026. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

marže

cijena

cijena namirnica

Namirnice

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

57

Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

12

52

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

12

42

Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

12

40

Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

12

34

Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner