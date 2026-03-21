Na snazi odluka o ograničenju marže u Srpskoj

Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda u republici Srpskoj, kojom se propisuje maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji, te osam procenata u maloprodaji, danas je stupila na snagu, rečeno je Srni u Ministarstvu trgovine i turizma.

Navedenom odlukom propisuje se i maksimalna marža na lijekove od osam odsto u veleprodaji i 20 procenata u maloprodaji.

Ova odluka odnosi se na so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, sva pakovanja svinjske masti, suncokretovo ulje od 0,9 do 5,5 litara, te sva pakovanja biljne masti.

Odluka se odnosi i na pakovanja pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka do 1,6 litre, jogurt zapremine do 1,6 litara, sva pakovanja pšeničnog brašna, kao i sve gramaže hljeba od ovog brašna.

Marža je ograničena i na šećer kristal pakovanja od 0,5 do 5,5 kilograma, sva pakovanja hrane za dojenčad i bebe, koja je isključivo zamjena za majčino mlijeko.

Sva pakovanja pelena za djecu i za odrasle, takođe su obuhvaćena odlukom.

Marža je ograničena i na tečni deterdžent za suđe od jednog litra, kao i za pranje veša u prahu, pakovanje do tri kilograma.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ove odluke vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda važiće do 1. juna 2026. godine.