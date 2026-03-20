Rate kredita vrtoglavo rastu: Evo za koliko će vam biti prazniji džepovi

Finansijski konsultant i bankar Vladimir Vasić kaže za RTS da će vrlo vjerovatno porasti rate kredita koji su vezani za euribor.

Što se tiče dinarskih kredita, kaže da će to zavisiti od toga šta će Narodna banka Srbije uraditi sa referentnom kamatnom stopom.

Otvaranje ratišta na Bliskom istoku rezultiralo je porastom cijena nafte i gasa, ali i euribora. Za samo dvije nedjelje, euribor je skočio za 10 odsto. Prije tri dana, zabilježio je najoštriji dnevni rast za posljednjih nekoliko godina. Naročit skok primijetan je na šestomjesečnom euriboru, koji je krucijalan za obračun kamata na stambene kredite u regionu.

Čekala se odluka Evropske centralne banke, koja je juče objavila da njene ključne kamatne stope ostaju na istom nivou. Tako je referentna kamatna stopa na depozite ostala na dva odsto, kamata na glavne operacije refinansiranja 2,15 odsto i kamata na graničnu kreditnu liniju 2,4 odsto. Uprkos tome, centralna finansijska institucija Evropske unije upozorila je na mogući rast inflacije i usporavanje privrednog rasta zbog sukoba na Bliskom istoku.

Kada se radi o nafti, objašnjava da se skok cijene od npr. 10 odsto ne preliva automatski inflatorno za deset odsto, nego za nekih 0,2 do 0,4, ali ističe da to jeste jedan pritisak.

"Sad morate da uračunate da taj talas dolazi, samo je pitanje koliki će biti, i kako vi da amortizujete taj udar", dodaje Vasić. I NBS će, prema njegovoj ocjeni, vrlo vjerovatno zadržati svoju referentnu kamatnu stopu.

Krediti vezani za evro

Što se tiče rata kredita, kaže da će vrlo vjerovatno porasti oni koji su vezani za euribor.

"To su krediti koji su indeksirani u evrima, koji su varijabilnog karaktera i varijabilne kamate. Mi imamo u ugovorima tromjesečno i šestomjesečno, ili šestomjesečno usklađivanje. Ja mislim da je negdje pola-pola, polovina nas ima tromjesečno, polovina ima šestomjesečno", navodi Vasić.

Dinarski krediti

Dinarski krediti će, kaže, zavisiti od toga šta će Narodna banka Srbije uraditi sa referentnom kamatnom stopom.

"Podizanje referentne kamatne stope znači prelivanje na one građane koji imaju dinarske kredite, ali sa varijabilnom kamatnom stopom. Znači, postoji i ta varijanta. Međutim, većina naših građana ovdje na ovim našim prostorima uzima te kredite, 500-600.000 dinara do milion dinara, i vole da uzmu kredit sa fiksnom mjesečnom ratom, tako da to pomjeranje vjerovatno neće na njih uticati", zaključio je Vasić, piše Telegraf.