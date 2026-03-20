Sjeverna Koreja dobro zaradila zahvaljujući vojnoj operaciji u Ukrajini

ATV

20.03.2026

11:39

Foto: Tanjug/AP

Sjeverna Koreja zaradila je između sedam i 14 milijardi dolara (od šest do 12 milijardi evra) zahvaljujući vojnoj saradnji sa Rusijom tokom sukoba u Ukrajini, saopštio je južnokorejski Institut za nacionalnu bezbednosnu strategiju (INSS), preneli su francuski mediji.

Između avgusta 2023. i decembra 2025. godine, procjenjuje da je raspoređivanje sjevernokorejskih snaga – više od 20.000 vojnika – i izvoz oružja u Rusiju donio Severnoj Koreji 620 miliona dolara (540 miliona evra) kao i još sedam do 13 milijardi dolara (šest do 11 milijardi evra).

Sjeverna Koreja je poslala hiljade vojnika da se bore sa Moskvom u invaziji na Ukrajinu, pokrenutoj u februaru 2022. godine, prema ranijim podacima južnokorejskih i zapadnih obavještajnih agencija. Sjevernokorejski izvori međutim tvrde da njihovi borci ratuju isključivo na ruskoj teritoriji, na graničnim dijelovima koje je okupirala Ukrajina.

Seul procjenjuje da je do sada u borbama ubijeno najmanje 2.000 sjevernokorejskih vojnika.

Kao zamjenu za te snage, Rusija šalje Sjevernoj Koreji finansijsku pomoć, vojnu tehnologiju, zalihe hrane i energije, navode analitičari, prenosi Danas.rs.

