Više od 200.000 vozača u SAD ostaje bez dozvola

Gotovo 200.000 vozača kamiona koji rade u Sjedinjenim Državama suočava se s postupnim gubitkom komercijalnih vozačkih dozvola (CDL) budući da je stupila na snagu nova uredba Savezne uprave za bezbjednost motornih vozila koja značajno sužava pravo stranaca na takve dozvole.

Novi propisi ograničavaju pravo na dobijanje ili obnavljanje komercijalne dozvole imigrantima s vizama H-2A, H-2B ili E-2. Time se iz sistema izbacuje procijenjenih 194.000 zakonito zaposlenih vozača, uključujući tražioce azila, izbjeglice, primaoce programa Daka (imigranti koji su u Ameriku došli kao djeca) i nosioce radnih dozvola, koji više neće moći da obnove dozvole po isteku važenja.

Ostaju bez dozvola

Vozači zahvaćeni mjerom ne gube dozvole odmah, već postupno, oni s trenutno važećom dozvolom i radnim ovlašćenjem mogu nastaviti da upravljaju teretnim vozilima sve do isteka, no uglavnom se radi o periodu od godinu do dvije dana.

„Predugo je Amerika dopuštala opasnim stranim vozačima da zloupotrebljavaju naš sistem licenciranja, sijući haos po našim saobraćajnicama. Ta bezbjednosna rupa sada se zatvara", rekao je ministar saobraćaja Šon P. Dafi u objašnjenju odluke.

Od noviteta uredbom se navodi da svakome prije dobijanja dozvole mora biti provjeren imigracioni status. Nove dozvole će vrjediti najviše godinu dana i moraju se obnavljati isključivo lično, bez mogućnosti onlajn produženja. Svi testovi moraju biti na engleskom, što posebno pogađa Kaliforniju i još neke južne države.

Kao ključni argument za uredbu vlada navodi 17 smrtonosnih saobraćajnih nesreća u 2025. godini s ukupno 30 poginulih, u kojima su učestvovali vozači koji bi prema novim pravilima bili neprihvatljivi.

Odlučno protivljenje

Protivnici uredbe reagovali su odlučno. Savez američkih radničkih sindikata (AFL-CIO), najveća sindikalna organizacija u zemlji, pokrenula je sudski postupak kako bi spriječila stupanje uredbe na snagu.

Kritičari takođe osporavaju statističku osnovu uredbe. Federalna uprava za bezbjednost transporta priznala je da nesreće koje navodi čine tek neznatan udio u ukupnom broju saobraćajnih nesreća u SAD. U javnoj raspravi koja je prethodila donošenju uredbe čak je 86,7 odsto komentara bilo protiv prijedloga, dok ga je podržalo samo 12,2 odsto.

Raman Dilon, predsjednik Sjevernoameričkog udruženja vozača kamiona, upozorio je da povlačenje dozvola „povećava troškove prevoza tereta i pogađa preduzetnike širom države". Analitičari upozoravaju na dalekosežne posljedice za lanac snabdijevanja. Prema analizi logističke firme Džej-Bi Hant, kombinovani učinak imigracionog zakona i strože primjene propisa o poznavanju engleskog jezika mogao bi iz sistema ukloniti između 214.000 i 437.000 vozača u sljedeće dvije do tri godine, što čini pet do dvanaest odsto svih aktivnih nosilaca komercijalnih dozvola za vožnju kamiona u SAD.

Manjak vozača

Trenutno je oko tri i po miliona profesionalnih vozača kamiona u Americi, a u cijeloj pratećoj industriji i logistici radi još toliko ljudi. SAD već bilježi manjak od oko 80.000 vozača kamiona, a taj se broj prema prognozama, i bez ove uredbe, nastavlja povećavati.

Kamioni prevoze više od 70 odsto ukupnog nacionalnog tereta, a mnogi poslovni subjekti oslanjaju se na model isporuke „tačno na vrijeme" (just-in-time), što svaki problem u dostupnosti vozača može trenutačno pretvoriti u nestašicu robe na policama. Manjak vozača može imati snažan inflatorni učinak jer se veći troškovi prevoza neizbježno prenose na krajnje potrošače, posebno na prehrambene proizvode, lijekove i sirovine za prerađivačku industriju.

Džef Burkhart, viši direktor operacija u firmi „Ankora trejning”, upozorio je da će promjene „dovesti do ogromne krize kapaciteta u transportnom sektoru na početku ljeta”, dok je Martin Garsi, programski direktor za obuku vozača na Hjuston siti koledžu, izvijestio da je morao ispisati studente koji više ne ispunjavaju uslove.

„Sve do donošenja uredbe bili su prihvatljivi. Sada smo prisiljeni da im otkažemo." Savezni apelacioni sud najavio je da će u kratkom roku odlučiti hoće li privremeno zaustaviti primjenu uredbe ili će se ona nastaviti nesmetano sprovoditi, prenosi Indeks.hr.