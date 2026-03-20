Oprez, nova prevara na bankomatima

U eri digitalnih plaćanja, gotovina je i dalje dio svakodnevice miliona ljudi. Podizanje novca sa bankomata je automatska radnja koju ponavljamo bez previše razmišljanja, a upravo je ta navika postala idealno tlo za nove, sve sofisticiranije prevare.

Među najopasnijima u posljednje vrijeme je takozvana prevara "nevidljivi konac" - jednostavna, ali izuzetno efikasna zamka koja koristi vašu dekoncentraciju.

Mehanizam prevare: Kako vas uvlače u zamku

Za ovaj trik nisu potrebni hakeri niti napredna tehnologija, već samo preciznost i tajming. Dovoljan je trenutak nepažnje dok ubacujete karticu i kucate PIN da upadnete u zamku koja vas može skupo koštati. Specifičnost ove prevare je u tome što sve deluje kao običan kvar bankomata, pa žrtva često i ne posumnja da je opljačkana.

Šta je zapravo "nevidljiva nit"?

U osnovi ove prevare je rudimentaran, ali efikasan uređaj: tanki najlonski konac ubačen unutar otvora za karticu. Na prvi pogled je praktično nevidljiv i ne sprječava bankomat da očita podatke. Operacija teče normalno: kartica je prihvaćena, sistem traži PIN i sve djeluje pod kontrolom. Problem nastaje onog trenutka kada bankomat treba da vam vrati karticu - ona ostaje zaglavljena.

Lažni pomagači i krađa PIN koda

Kada kartica ne izađe, korisnik obično misli da je reč o tehničkom kvaru. Tada na scenu stupa "dobronamjerni" prolaznik koji se nudi da pomogne.

Savjetuje vam da ponovo ukucate PIN ili probate neku drugu komandu. U stresnoj situaciji, mnogi poslušaju, a prevarant koji stoji pored vas tada koristi priliku da vam snimi ili zapamti kod. Čim se vi udaljite od bankomata da potražite pomoć u banci, lopov izvlači konac, uzima vašu karticu i sa već naučenim PIN-om prazni račun.

Kako prepoznati da je bankomat namješten

Prevencija je moguća, ali zahteva oko za detalje. Prvi korak je pažljiv pregled samog uređaja prije korišćenja. Otvor za karticu mora biti potpuno čist: bilo kakvi tragovi lijepka, neobične izbočine ili dijelovi koji deluju labavo mogu biti znak da je aparat modifikovan. Iako je konac teško uočiti, on može ostaviti minimalne tragove na plastici.

Obratite pažnju na otpor pri ubacivanju

Još jedan važan element je sam osjećaj prilikom ubacivanja kartice. Ako osjetite neobičan otpor ili kretanje kartice nije glatko, odmah prekinite operaciju i potražite drugi bankomat. Silom ugurana kartica samo pogoršava situaciju i olakšava posao lopovima.

Zlatna pravila zaštite: Nikada ne skidajte ruku sa tastature

Jedno od najvažnijih pravila ostaje nepromenjeno: uvijek prekrijte tastaturu drugom rukom dok kucate PIN. Čak i ako vam ukradu karticu, bez koda im je posao drastično teži. Takođe, preporučuje se korišćenje bankomata koji se nalaze na osvetljenim mestima ili, još bolje, unutar samih ekspozitura banaka tokom radnog vremena.

Šta raditi ako se kartica zaglavi?

Ako se desi da kartica ostane blokirana, najvažnije je da se ne udaljavate od bankomata. Ostanite ispred aparata i odmah pozovite kol-centar svoje banke ili policiju. Brzina je ključna - ako ostanete na licu mesta, spriječavate prevaranta da priđe i izvuče vašu karticu pomoću konca, prenosi Mondo.