Plate sezonskih radnika i do 3.000 evra: Ovo su najtraženija zanimanja

Poslodavci u Hrvatskoj i Crnoj Gori traže na hiljade konobara, kuvara, recepcionera i pomoćnih radnika, a mjesečne zarade dostižu i do 3.000 evra uz obezbijeđen smještaj i ishranu.

Za predstojeću turističku sezonu na Jadranu bilježi se rekordna potražnja za sezonskom radnom snagom u sektoru ugostiteljstva. Poslodavci iz regiona već su objavili veliki broj oglasa, a potrebe za kadrom su značajno veće nego prošle godine kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje hotela, restorana i turističkih kompleksa.

Manjak radnika u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Prema zvaničnim procjenama, Hrvatskoj će za ovu sezonu biti potrebno oko 70.000 radnika, što je za 5.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Situacija je slična i u Crnoj Gori, gdje prema podacima Privredne komore nedostaje oko 25.000 sezonskih radnika.

Posebno je izražen deficit kadra u Budvi, gdje je potrebno najmanje 5.000 radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Ovakva potražnja otvara velike mogućnosti za radnike iz Republike Srpske i Srbije, što potvrđuju i podaci sa sajta Infostud, gdje poslodavci iz regiona već aktivno regrutuju kadar za predstojeće ljeto.

Najtraženija zanimanja i mjesečne zarade

Najveći broj slobodnih radnih mjesta tradicionalno je u sektoru ugostiteljstva. Poslodavci primarno traže konobare, kuvare, pomoćne radnike u kuhinji, higijeničare i sobarice. Takođe, velika je potražnja za animatorima, recepcionerima i radnicima na tehničkom održavanju objekata.

Pregled plata po zanimanjima:

Šefovi kuhinja: do 3.000 evra

Kuvari: 1.800 - 2.500 evra

Pica majstori: 1.900 - 2.500 evra

Prodavci u turističkim zonama: 1.600 - 1.800 evra

Roštilj majstori: 1.400 - 1.900 evra

Pomoćni kuvari: 1.400 - 1.800 evra

Barmeni i konobari: 1.200 - 1.600 evra

Recepcioneri: 1.300 - 1.500 evra

Radnici na održavanju: 1.100 - 1.300 evra

Pomoćni radnici u kuhinji: 900 - 1.400 evra

Sezonski poslovi u turizmu često podrazumijevaju i dodatne pogodnosti poput obezbijeđenog smještaja i ishrane, što zaposlenima značajno smanjuje troškove tokom boravka na moru. Podaci Infostuda pokazuju da se najveći broj prijava bilježi za pozicije recepcionera, sobarica i pomoćnih radnika u kuhinji, dok je manji broj kandidata za kvalifikovanije pozicije poput kuvara, poslastičara, roštilj majstora i pica majstora. Ovaj trend dodatno potvrđuje dugogodišnji nedostatak stručne radne snage u turizmu i ugostiteljstvu, koji je prisutan širom regiona, prenosi Kamatica.