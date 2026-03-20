NIS-u produžena licenca za rad do 17. aprila

- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovijestio sinoć, noćas su stigle dobre vijesti iz SAD-a. Produžetak je licenca za gotovo mjesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cijene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdijevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Đedović Handanović je istakla da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

- Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svijetu, a posebno u Evropi se donosi niz mjera da se održi stabilno snabdijevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i donijeli odluku da pustimo 40.000 tona evro dizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mjere, kako bi se snabdijevanje održalo stabilnim - zaključila je ministarka rudarstva i energetike Srbije, prenosi Telegraf.rs.