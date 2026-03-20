Logo
Large banner

NIS-u produžena licenca za rad do 17. aprila

Autor:

ATV

20.03.2026

07:20

Komentari:

0
НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла
Foto: ATV

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovijestio sinoć, noćas su stigle dobre vijesti iz SAD-a. Produžetak je licenca za gotovo mjesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cijene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdijevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ekonomija

Đedović Handanović je istakla da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

- Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svijetu, a posebno u Evropi se donosi niz mjera da se održi stabilno snabdijevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i donijeli odluku da pustimo 40.000 tona evro dizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mjere, kako bi se snabdijevanje održalo stabilnim - zaključila je ministarka rudarstva i energetike Srbije, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Naftna industrija Srbije

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

23

Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

10

21

Banjalučanin uzimao klime iz prodavnice i nije ih platio

10

17

U brutalnoj sačekuši pretukli mladića motkama: Mrežama kruži uznemirujući video

10

17

Najbolje frizure sa Oskara 2026: Kako zvijezde nose kratku kosu i volumen

10

17

Bitno: O plaćanju almentacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner