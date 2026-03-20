NIS-u produžena licenca za rad do 17. aprila

Autor:ATV
20.03.2026
07:20
Komentari:0
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.
- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovijestio sinoć, noćas su stigle dobre vijesti iz SAD-a. Produžetak je licenca za gotovo mjesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cijene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdijevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Ekonomija
Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel
Đedović Handanović je istakla da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.
- Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svijetu, a posebno u Evropi se donosi niz mjera da se održi stabilno snabdijevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i donijeli odluku da pustimo 40.000 tona evro dizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mjere, kako bi se snabdijevanje održalo stabilnim - zaključila je ministarka rudarstva i energetike Srbije, prenosi Telegraf.rs.
Srbija
12 h0
Srbija
16 h1
Srbija
18 h0
Srbija
18 h0
