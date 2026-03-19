Šok obrt: Vlasnik kafane ubio gosta, sin pomogao da sakriju tijelo!

Misteriozni nestanak Ivana Vijoglavina (36), koji je tragično okončan, dobio je najmračniji mogući epilog: za njegovo ubistvo uhapšen je vlasnik kafane u kojoj je Ivan posljednji put viđen živ, dok je sinu vlasnika stavljeno na teret da je pomogao ocu da se riješi tijela!

Najstrašniji detalj u cijeloj priči je surova laž kojom je ubica danima obmanjivao žrtvinu majku.

Kobna noć bez svjedoka i video-nadzora

Sve je počelo jedne noći u lokalnoj kafani, mjestu gdje se Ivan nadao opuštanju, a pronašao smrt.

Prema riječima njegove majke, koje je ranije podijelila sa medijima, Ivan je u lokalu ostao sam nakon što su njegovi prijatelji otišli. Upravo u tom trenutku, prema tadašnjoj verziji vlasnika kafane, M. L. (65), scenario smrti je počeo da se odvija.

Laž koja je slomila srce majke: Obmana vlasnika kafane

Vlasnik je majci ispričao priču koja je tada djelovala kao tračak nade, a sada se ispostavila kao monstruozna maska za ubistvo:

"On (vlasnik) mi je rekao da su Ivanovi prijatelji otišli i da je on ostao sam kada su u lokal ušla trojica muškaraca" - ispričala je tada očajna majka za naš portal.

Prema toj lažnoj verziji, trojica nepoznatih muškaraca su tražila od Ivana da izađe napolje kako bi „razgovarali”. Tada je, navodno, krenula rasprava, a Ivan se, kako je lagao vlasnik, izgubio svaki trag.

Vlasnik je čak dodao i dramatičan detalj kako su njemu samom tada „zaprijetili da nikome ništa ne govori”.

Istina isplivala na vidjelo: Hapšenje oca i sina

Dan za danom, neizvjesnost je razarala Ivanovu porodicu. Činjenica da u kafani nije bilo video-nadzora samo je otežavala istragu i produžavala agoniju. Međutim, uporan rad policije uspio je da probije zid ćutanja i laži.

Danas je MUP saopštio šokantan obrt: vlasnik kafane, M. L. iz okoline Zrenjanina, nije bio svjedok-žrtva prijetnji trojice muškaraca, već je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Čovjek kome je Ivanova majka vjerovala, čovjek koji je sa njom dijelio „detalje” nestanka, bio je njegov dželat!

Ipak, horor tu nije stao. Kako je saopštio MUP, policija je stavila lisice na ruke i njegovom sinu, takođe M. L. . On se sumnjiči za krivično djelo sprečavanje i ometanje dokazivanja.

Sumnja se, naime, da je sin pomogao ocu da se riješi Ivanova tijela, pokušavajući da na taj način sakrije tragove ovog zastrašujućeg zločina.

Zavjera ćutanja u porodici ubica

Ovaj zločin nije samo priča o brutalnom ubistvu, već i o monstruoznom pokušaju prikrivanja istine unutar jedne porodice. Dok se za Ivanom tragalo, otac i sin su, kako se sumnja, čuvali jezivu tajnu, dok je otac čak i bez trnke svijesti gledao u oči Ivanovu majku i lagao je.

Srbija čeka pravdu, a Ivanova porodica se, umjesto nade, sada suočava sa stravičnom istinom da je Ivanova posljednja kafa bila kobna, a ljudi kojima je vjerovao - njegove ubice i saučesnici.

Očekuje se da će istraga utvrditi sve motive ovog zločina koji je zauvijek zavio u crno jedan mali kraj, prenosi Telegraf.