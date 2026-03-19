Određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo

Autor:

ATV

19.03.2026

15:22

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Čačku, sud je odredio do 30 dana pritvora trojici osumnjičenih da su 15. marta na svirep i podmukao način iz bezobzirne osvete ubili N.K. (58) iz Čačka.

Pritvor je određen M.M. (46), V.T. (44) i F.P. (41), saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni su saslušani u tužilaštvu, a tokom saslušanja je jedan od njih dva sata iznosio odbranu, dok su ostala dvojica iskoristila zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Osumnjičeni se terete za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su oni 15. marta u Čačku tupim predmetima naneli više povreda po glavi i telu N.K. koji je preminuo na licu mjesta.

(b92)

