Prizor kao iz horor filma: Dječak tražio psa, pa otkrio bunar pun leševa

19.03.2026

11:17

bunar
Foto: Pexels

U selu Tešica, u blizini Aleksinca, dogodio se uznemirujući incident koji je potresao mještane, nakon što su u bunaru iz kog se snabdijeva gotovo cijelo selo pronađeni leševi šest ili sedam pasa.

Stravično otkriće desilo se u ponedjeljak, kada je četrnaestogodišnji dječak krenuo u potragu za nestalim psom svog komšije, ne sluteći da će naići na prizor koji će šokirati čitavu zajednicu.

Sumnja da je voda iz bunara zagađena dodatno je uznemirila meštane.

Prethodnih dana sve više ljudi u selu prijavljivalo je nestanak pasa. Među njima je bio i pas Nikole Radojkovića (21), koji je zajedno sa komšijama pokušavao da ga pronađe.

"Već nekoliko dana kružile su priče da psi nestaju. I moj je među njima. Tražio sam ga svuda, dozivao, ali bez uspjeha. Tada je komšija, dječak od 14 godina, ponudio pomoć. Obilazio je selo i na kraju ušao u jedno napušteno dvorište gde se nalazi bunar", ispričao je Nikola.

Dječak je ubrzo primjetio roj mušica iznad bunara. Kada je prišao i pogledao unutra, ostao je zatečen.

"U bunaru je vidio šest ili sedam uginulih pasa. Bio je u šoku. Jedan komšija je čak prepoznao svoja dva psa. Niko nije mogao da povjeruje šta vidi", dodaje Nikola.

Istog dana, u svom domu, Nikola je pronašao još jednog mrtvog psa.

"Na tavanu sam zatekao još jednog uginulog psa. Jedna komšinica ga je pronašla u dvorištu, druga pored puta. Kada se sve sabere, za svega nekoliko dana uginulo je između 11 i 12 pasa", kaže on.

Policija je odmah obavještena, ali dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da većina mještana koristi vodu upravo iz tog bunara.

Sumnje mještana usmjerene su ka jednoj osobi iz sela koja je ranije prijetila da će postaviti otrov zbog pasa koji napadaju njenu stoku.

"Vjerujemo da je otrov ostavljen uz put, vjerovatno u hrani poput salame. Psi su to pojeli, a zatim su njihova tijela bačena u bunar kako bi se prikrili tragovi", navodi Nikola.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podnijeta krivična prijava protiv J. V. (1976) iz okoline Aleksinca zbog sumnje na ubijanje i zlostavljanje životinja.

Kako se sumnja, ona je tokom protekle nedjelje postavila zatrovanu hranu na jednom napuštenom placu u selu Tešica. Tu hranu pojelo je više pasa lutalica koji su potom uginuli, nakon čega su njihova tijela bačena u bunar.

Protiv osumnjičene biće podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, prenosi Alo.

