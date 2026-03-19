Ako sada posijete ovo povrće, već za mjesec dana će dati prve plodove

Sa dolaskom proljeća počinje i nova sezona radova u bašti. Mnogi baštovani jedva čekaju toplije dane kako bi ponovo zasadili omiljeno povrće i uživali u svježim plodovima iz sopstvenog vrta.

Dobra vijest je da postoji nekoliko vrsta povrća koje odlično podnose niže temperature i mogu da se siju već na početku proljeća. Ako ih posijete na vrijeme, prve plodove možete brati već za nekoliko nedjelja.

Svijet "Politiko": Lideri EU planiraju obračun sa Budimpeštom

Evo kojih 8 vrsta povrća treba da posadite što prije.

Kupus

Kupus je izuzetno otporan na hladnoću, zbog čega je odličan izbor za ranu proljećnu sadnju. Može se posijati u zatvorenom prostoru, a kasnije presaditi u baštu. Iako ima nešto duži period rasta, različite sorte omogućavaju berbu od ranog proljeća pa sve do kasne jeseni, prenosi Najžena.

Šargarepa

Šargarepa je jedno od prvih povrća koje se može sejati čim se zemlja malo zagrije. Važno je redovno proređivanje biljaka, jer se na taj način obezbeđuje dovoljno prostora za razvoj većih i zdravijih korijenova.

Spanać

Spanać je poznat po tome što odlično podnosi hladnoću, pa ga možete posejati čim se zemlja odmrzne. Ova biljka brzo raste i može biti spremna za berbu već nakon nekoliko nedjelja, što je čini idealnom za ranu proljećnu proizvodnju.

Region Državljani Srbije protjerani iz Crne Gore

Zelena salata

Zelena salata brzo klija i dobro podnosi niže temperature. Stručnjaci savjetuju da je sijete u više navrata, kako biste imali stalnu berbu svježih listova tokom proljeća. Najbolje uspjeva na sunčanom mjestu u baštu uz redovno zalivanje, jer tako listovi ostaju sočni i hrskavi.

Rotkvice

Rotkvice su među najbrže rastućim povrćem u bašti. U povoljnim uslovima mogu biti spremne za berbu za manje od mjesec dana. Odlično uspevaju u hladnijem vremenu i savršene su kao dodatak prolećnim salatama.

Luk

Proljeće je idealno vrijeme za sadnju luka. Potrebno mu je sunčano mjesto i dobro drenirano zemljište kako bi pravilno rastao i davao kvalitetne plodove.

Savjeti Da li je farbanje kose u trudnoći bezbjedno za bebu?

Grašak

Grašak voli hladnije vrijeme i najbolje uspijeva kada se posije rano u proljeće. Redovno branje mladih mahuna podstiče biljku da nastavi da razvija nove plodove, čime se produžava sezona berbe.

Peršun

Peršun je dvogodišnja biljka koja jelima daje svjež i aromatičan ukus. Pored toga, bogat je vitaminima i mineralima, pa je odličan dodatak svakoj bašti. Ako ga posijete u proljeće, imaćete duži period za uživanje u njegovim svježim listovima.