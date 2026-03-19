Odjeća neprijatno miriše i nakon pranja? Evo u čemu može biti problem

Ako veš ostane u mašini nakon završetka pranja, ili stoji mokar u korpi prije nego što ga osušite, vlaga ostaje "zarobljena" u tkanini. To je idealno mjesto za razvoj buđi i bakterija, koje najčešće uzrokuju neprijatan miris.

Ovo su savjeti šta trebate raditi da veš nema neugodan miris nakon sušenja:

Odmah izvadite veš iz mašine, čim se završi ciklus pranja i što brže ga stavite da se suši. Ne ostavljajte mokar veš da stoji.

Hronika Došao čovjeku u dvorište i slomio mu lobanju

Ekstra centrifuga - dodatno istresanje vode pomaže da veš izađe suvlji iz mašine, što skraćuje vrijeme sušenja i smanjuje vlagu u tkanini.

Dobar protok vazduha, otvaranje prozora, korišćenje ventilatora, sušenje komada odjeće sa razmakom između, da vazduh može da dopre do svih dijelova.

Isušivač vlage - kada je prostor vlažan, uređaj koji izvlači vlagu iz vazduha može pomoći da veš brže oslobađa vlagu i da se mirisi ne zadrže.

Pravilno održavanje mašine za pranje

Čišćenje gumenih dijelova, fioka za deterdžent, traka oko vrata (seal), ciklusi sa visokim temperaturama s bijelim sirćetom ili specijalnim sredstvima za čišćenje veš mašina.

Region Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

Korišćenje prirodnih sastojaka za otklanjanje mirisa - bijelo sirće, soda bikarbona (baking soda) - tokom pranja ili namakanja; limunov sok; kiseline koje neutrališu bakterije i buđ.

Manje veša po sušilici i pravilno razdvajanje, da stvari ne budu dodirnute ili složene, da se ne zadrži vlaga između njih.

Sunce kada god je moguće - izlaganje veša direktnom suncu i vazduhu ubija bakterije i buđ te pomaže da veš prirodno "diše".

Scena Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

Ako postoje uslovi veš je uvijek najbolje sušiti napolju direktno izloženog sunčevoj svjetlosti i prirodnom strujanju vazduha. Ako ne postoje uslovi i sušite veš u zatvorenom prostoru, mora da bude dezinfikovan, provjetren i da pronađete način da se vlaga ne zadržava u prostoriji, prenosi Nova.