Logo
Large banner

Odjeća neprijatno miriše i nakon pranja? Evo u čemu može biti problem

Autor:

ATV

19.03.2026

10:36

Komentari:

0
Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Ako veš ostane u mašini nakon završetka pranja, ili stoji mokar u korpi prije nego što ga osušite, vlaga ostaje "zarobljena" u tkanini. To je idealno mjesto za razvoj buđi i bakterija, koje najčešće uzrokuju neprijatan miris.

Ovo su savjeti šta trebate raditi da veš nema neugodan miris nakon sušenja:

Odmah izvadite veš iz mašine, čim se završi ciklus pranja i što brže ga stavite da se suši. Ne ostavljajte mokar veš da stoji.

Ekstra centrifuga - dodatno istresanje vode pomaže da veš izađe suvlji iz mašine, što skraćuje vrijeme sušenja i smanjuje vlagu u tkanini.

Dobar protok vazduha, otvaranje prozora, korišćenje ventilatora, sušenje komada odjeće sa razmakom između, da vazduh može da dopre do svih dijelova.

Isušivač vlage - kada je prostor vlažan, uređaj koji izvlači vlagu iz vazduha može pomoći da veš brže oslobađa vlagu i da se mirisi ne zadrže.

Pravilno održavanje mašine za pranje

Čišćenje gumenih dijelova, fioka za deterdžent, traka oko vrata (seal), ciklusi sa visokim temperaturama s bijelim sirćetom ili specijalnim sredstvima za čišćenje veš mašina.

Korišćenje prirodnih sastojaka za otklanjanje mirisa - bijelo sirće, soda bikarbona (baking soda) - tokom pranja ili namakanja; limunov sok; kiseline koje neutrališu bakterije i buđ.

Manje veša po sušilici i pravilno razdvajanje, da stvari ne budu dodirnute ili složene, da se ne zadrži vlaga između njih.

Sunce kada god je moguće - izlaganje veša direktnom suncu i vazduhu ubija bakterije i buđ te pomaže da veš prirodno "diše".

Ako postoje uslovi veš je uvijek najbolje sušiti napolju direktno izloženog sunčevoj svjetlosti i prirodnom strujanju vazduha. Ako ne postoje uslovi i sušite veš u zatvorenom prostoru, mora da bude dezinfikovan, provjetren i da pronađete način da se vlaga ne zadržava u prostoriji, prenosi Nova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

veš mašina

mašina za veš

Odjeća

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner