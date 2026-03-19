Nakon tragedije: Posvetio tetovažu Draganu Laziću

Porodica Lazić je zavijena u crno, a bol i tuga za prerano ugašenim životom ne prolaze.

Dragan je tog 11. marta vozio motor sa bratom i prijateljima, kada je doživio saobraćajnu nesreću. Automobil mu je preprečio put, a Dragan je svom silinom udario u njega i potom preminuo u kolima Hitne pomoći.

Lazićev prijatelj Dejan Nikolić, koji je ljubitelj motora, ali i kik-boksa, koji je Dragan takođe trenirao, danas se oglasio tužnom porukom, prenosi Telegraf.

Posvetio je pokojnom Draganu tetovažu na ramenu, na kojoj vidimo crna krila i njegove inicijale, kao i oreol iznad i datum rođenja i smrti.

"Tek me možda sad stiglo sve. Poslije neprespavanih noći i dalje ne mogu da budem svestan da te nema. Tek me možda sad stigla težina onog kobnog dana. Shvatio sam samo jedno – neki ljudi nikad ne odu iz tvog života, samo nastave da žive u tebi. Ne mogu da biram koliko će neko ostati u mom životu ali sam izabrao da te nosim sa sobom dok sam živ. Brat zauvijek", napisao je Draganov prijatelj.

Lazići imali ozbiljan plan, tragedija sprečila sve

Darko Lazić i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju.

Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju.

Plan je bio da ove ned‌jelje zajedno sa bratom dođe kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su željeli da realizuju.

Borko Radivojević je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvijek prekinula. To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem… Darko me je pozvao prije nekih mjesec, mjesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lijep projekat. Želeo je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pjesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje – ispričao je Borko Radivojević.