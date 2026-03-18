Izbačena iz fudbala zbog navodnog intimnog snimka, sada zarađuje desetine hiljada evra mjesečno

Ono što je trebalo da bude blistava karijera na terenima, pretvorilo se u jedan od najvećih sportskih skandala u Turskoj, ali i šire.

Objavljen snimak

U javnost je tada procurio eksplicitni video-snimak koji je navodno prikazivao 24-godišnju Elif u intimnom odnosu sa Orhanom Erdemirom (61), bivšim FIFA sudijom i moćnim sudijskim kontrolorom.

Razlika u godinama bila je samo vrh ledenog brega - javnost je brujala o zloupotrebi položaja i sukobu interesa, jer je Erdemir bio taj koji je direktno uticao na njeno delegiranje na utakmicama.

Reakcija Turskog fudbalskog saveza (TFF) bila je nemilosrdna: oboje su doživotno izbačeni iz fudbala. Za Erdemira je to bio kraj tri decenije duge karijere, a za Elif – kraj sna.

Elif Kararslan nije ćutala. Od samog početka tvrdila je da je žrtva zavjere i moderne tehnologije.

- Plakanje, vrištanje i tuga nisu moj način. Preda mnom je dug pravni put, ali savladaću ga. Braniću svoj cilj do kraja - poručila je Elif.

Njen pravni tim insistira na tome da je snimak tzv. "deepfake", napravljen pomoću vještačke inteligencije kako bi joj se uništio ugled. Tvrde da je slika mutna, kompjuterski obrađena i da osoba na snimku nije ona.

Njen put ka vrhu bio je trnovit

Rođena u Istanbulu, Elif je od malih nogu bila "inficirana" fudbalom. Sa 16 godina zaigrala je za ženski tim velikog Bešiktaša, ali je teška povreda koljena (pucanje ligamenata) ugasila njene igračke snove. Umjesto da odustane, inspiraciju je pronašla na društvenim mrežama i odlučila da postane sudija. Brzo je napredovala kroz turske lige, sve dok se nije pojavio fatalni snimak.

Ipak, tamo gdje su mnogi vidjeli kraj, Elif je vidjela novu priliku. Dok vodi pravnu bitku za povratak u fudbal, ona je šokirala javnost svojim akademskim uspjehom. U februaru 2025. godine objavila je da je završila master studije sportskog menadžmenta na prestižnom Univerzitetu Marmara sa nevjerovatnim prosjekom 3.90!

Ali to nije sve. Skandal je njenu popularnost vinuo u nebesa. Broj pratilaca na Instagramu skočio je na preko pola miliona, a Elif je to pametno iskoristila.

Prema izvještajima turskih medija, ona je sada punokrvna influenserka. Putem pretplata na ekskluzivni sadržaj i marketinških ugovora, Elif navodno zarađuje nevjerovatnih 55.000 evra mjesečno!

Čini se da je doživotna zabrana iz fudbala bila samo zatvaranje jednih vrata kako bi se otvorila druga – ona koja vode ka luksuzu i globalnoj slavi.