Logo
Large banner

Voditelj dnevnika zaveo 8 godina mlađu: Svi je znate iz hit serija

18.03.2026

19:09

Komentari:

0
Водитељ дневника завео 8 година млађу: Сви је знате из хит серија
Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Voditelj "Dnevnika" Vladimir Jelić već godinama uživa u skladnom braku sa osam godina mlađom glumicom Jovanom Jelić, koju šira publika odlično poznaje iz popularnih domaćih televizijskih serija.

Iako Jelić rijetko priča o svom privatnom životu, jednom prilikom je otvorio dušu i otkrio detalje njihovog upoznavanja, ali i recept za dugu i srećnu ljubav.

Vladimirova supruga, Jovana je rodom iz Novog Sada, u koji se uvek sa radošću vraća. Domaća publika je imala prilike da je gleda i zavoli u poznatim ostvarenjima kao što su “Ubice mog oca”, “Šifra Despot” i “Urgentni centar”.

Sve se desilo bez forsiranja

Iako svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, poznati voditelj je svojevremeno za magazin “Gloria” ispričao kako je počela njihova ljubavna priča.

– Dopali smo se jedno drugome, razmijenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoljeli – ispričao je voditelj i istakao da je u njihovom odnosu sve išlo postepeno. Kako je dodao, sve im se dešavalo baš kada je trebalo, bez ikakvog planiranja i forsiranja, a kruna njihove ljubavi su dva sina.

Komunikacija je ključ

Kao i u svakoj vezi, razmirice i nerazumijevanja su neminovni, ali ovaj bračni par svoje nesuglasice rješava isključivo razgovorom.

Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da riješimo pričom u četiri oka, naglasio je Jelić. On je tom prilikom dodao da je komunikacija veoma bitna, te da se teški i stresni dani mnogo lakše i bezbolnije prolaze kada su partneri jedno uz drugo i kada se međusobno podržavaju.

Podijeli:

Tagovi :

voditelj

supruga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

Svijet

Vrhovni vođa zaprijetio nakon ubistva Laridžanija: "Zločinačke ubice će platiti"

2 h

0
Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

Gradovi i opštine

Odbornici odobrili: Poskupljuju voda i komunalne usluge u Prijedoru

2 h

0
"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

Banja Luka

"Reakcija" reagovala na Mirnu Savić Banjac: Razočarani smo

2 h

0
Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно

Banja Luka

Grad neće olakšavati život građanima - Savić Banjac: Banjaluka je učinila dovoljno

2 h

4

Više iz rubrike

"Ове нед‌јеље није у реду да се пјева" Владо Георгиев одложио концерт у Сјеверној Македонији

Scena

"Ove ned‌jelje nije u redu da se pjeva" Vlado Georgiev odložio koncert u Sjevernoj Makedoniji

4 h

0
Андреана Чекић доживјела још једну трагедију

Scena

Dvije tragedije potresle Andreanu Čekić u nekoliko dana

5 h

0
Сара Стојановић и Мики Дудић

Scena

Svi brujali o divljem odnosu pred kamerama u rijalitiju Elita

5 h

0
Глумица "срушила" интернет: Ново провокативно издање Меган Фокс

Scena

Glumica "srušila" internet: Novo provokativno izdanje Megan Foks

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kalas otkriva: Ovo je prioritet za EU!

21

01

Ljetovanje u Crnoj Gori sve skuplje: Ko ne rezerviše sad, plaća duplo

20

59

Krivična prijava protiv Zijada Krnjića?

20

39

Zrinjski nakon penala savladao Sarajevo i osvojio Superkup BiH

20

35

Izbačena iz fudbala zbog navodnog intimnog snimka, sada zarađuje desetine hiljada evra mjesečno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner