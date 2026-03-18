Voditelj dnevnika zaveo 8 godina mlađu: Svi je znate iz hit serija

Voditelj "Dnevnika" Vladimir Jelić već godinama uživa u skladnom braku sa osam godina mlađom glumicom Jovanom Jelić, koju šira publika odlično poznaje iz popularnih domaćih televizijskih serija.

Iako Jelić rijetko priča o svom privatnom životu, jednom prilikom je otvorio dušu i otkrio detalje njihovog upoznavanja, ali i recept za dugu i srećnu ljubav.

Vladimirova supruga, Jovana je rodom iz Novog Sada, u koji se uvek sa radošću vraća. Domaća publika je imala prilike da je gleda i zavoli u poznatim ostvarenjima kao što su “Ubice mog oca”, “Šifra Despot” i “Urgentni centar”.

Sve se desilo bez forsiranja

Iako svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, poznati voditelj je svojevremeno za magazin “Gloria” ispričao kako je počela njihova ljubavna priča.

– Dopali smo se jedno drugome, razmijenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoljeli – ispričao je voditelj i istakao da je u njihovom odnosu sve išlo postepeno. Kako je dodao, sve im se dešavalo baš kada je trebalo, bez ikakvog planiranja i forsiranja, a kruna njihove ljubavi su dva sina.

Komunikacija je ključ

Kao i u svakoj vezi, razmirice i nerazumijevanja su neminovni, ali ovaj bračni par svoje nesuglasice rješava isključivo razgovorom.

Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da riješimo pričom u četiri oka, naglasio je Jelić. On je tom prilikom dodao da je komunikacija veoma bitna, te da se teški i stresni dani mnogo lakše i bezbolnije prolaze kada su partneri jedno uz drugo i kada se međusobno podržavaju.