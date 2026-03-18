Dvije tragedije potresle Andreanu Čekić u nekoliko dana

Pjevačicu Andreanu Čekić, koja se trenutno nalazi na Zanzibaru, zatekla je vijest o još jednoj tragediji u porodici.

Nakon što joj je nedavno poginuo kum Dragan Lazić, brat Darka Lazić, pjevačica je saznala i da joj je preminula baka.

Naime, Andreana Čekić je, kako saznaju domaći mediji, na Zanzibaru saznala da joj je umrla baba sa mamine strane.

Prekida odmor

Ona je odlučila da definitivno prekine odmor i da se vrati sa egzotične destinacije.

Saharana je u subotu u Bosni i Hercegovini.

Andreana Čekić je, podsjetimo, za smrt kuma Dragana Lazića, saznala dok je bila na Zanzibaru, zbog čega i nije prisustvovala sahrani.

"Potresena sam zbog vijesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave riječi. Jedino što vas molim jeste da imate razumijevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih", rekla je ona za "Blic".

Andreana se oglasila na društvenim mrežama

Na dan sahrane oglasila se bolnim oproštajem od Dragana.

"Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i vjerujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mjesta", napisala je ona i zaključila:

"Volim te beskrajno".