Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

18.03.2026

13:52

Adis Gojak, bivši menadžer Zdravka Čolića i njegov prvi komšija, saslušan je u kao svjedok u istrazi protiv kriminalne grupe koja se sumnjiči za bacanje bombe na kuću pjevača. Gojak je dao izjavu u Višem javnom tužilaštvu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Gojak je izjavio da ne poznaje napadače i da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada na kuću pjevača.

– Objasnio je da je nekada bio menadžer Zdravka Čolića, ali da već 12 godina nisu saradnici. Naveo je da u trenutku kada se bombaški napad dogodio, nije bio prisutan, odnosno da ga nije vidio, ali da je brzo došao ispred Čoline kuće – otkriva izvor.

Na saslušanju, menadžer je kako je potvrdio sagovornik izjavio je i da je iznenađen i zaprepašćen zbog neprijatne i uznemirujuće situacije koja se dogodila.

– Rekao je i da mu je i tada a i danas veoma neobično to što se Zdravko Čolić našao na meti ovako strašnog napada jer Čola “nije taj tip”, odnosno nije osoba koja se nekome zamjerila – dodaje naš sagovornik.

Gojak, koji u istrazi protiv okrivljenih za koje se sumnja da su saradnici takozvanog vračarskog klana, ima status oštećenog kako se nezvanično saznaje, rekao je i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju osumnjičenih, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

