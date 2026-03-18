Tel Aviv pojačava napade na Iran

Izraelska vojna kampanja protiv teheranskog režima ušla je u svoju odlučujuću fazu, a intenzitet udara progresivno raste, izjavio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

"Intenzitet udara na teheranski režim se pojačava. Nalazimo se u odlučujućoj fazi", rekao je Kac.

On je dodao da se značajni događaji očekuju na svim frontovima i da će današnje operacije odrediti tok izraelskog rata protiv Teherana i terorističke organizacije Hezbolah u Libanu.