Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Autor:ATV
18.03.2026
13:36
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno, hladno i vjetrovito vrijeme, uz sunčane periode i temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.
Tokom dana biće uglavnom suvo, uz moguću slabu kišu ponegdje na istoku i u planinskim predjelima, gdje je moguć i snijeg, dok će na jugu biti sunčanije i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini povremeno i olujni.
Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, u višim predjelima od minus četiri, a najviša dnevna od šest na jugoistoku do 14 stepeni na sjeveru i jugu, dok će u višim krajevima biti oko jedan stepen Celzijusov.
U Republici Srpskoj i FBiH danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa padavinama uglavnom u prvom dijelu dana, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Kalinovik jedan, Han Pijesak i Čemerno dva, Kneževo tri, Sokolac četiri, Gacko i Mrakovica pet, Ribnik i Livno šest, Foča, Bugojno i Sarajevo sedam, Mrkonjić Grad, Bihać i Drvar osam, Rudo i Srebrenica devet, Zenica 10, Novi Grad, Srbac i Sanski Most 11, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor i Tuzla 12, Bijeljina, Zvornik i Trebinje 13, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.
