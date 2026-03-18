Ne bacajte stare jabuke: Evo kako mogu da poboljšaju vaše zdravlje

Jabuke koje djeluju da su za bacanje, ipak bi trebali sačuvati jer znatno poboljšavaju naše zdralje.

Ne biste ih trebali baciti u smeće zato što ih na jednostavan način možete pretvoriti u koristan dodatak ishrani.

Naime, na TikTok profilu Taste Spell navedena su dva načina da se iskoriste stari plodovi: kao sušene kriške ili kao domaće jabukovo sirće.

Sušene jabuke zadržavaju vitamine, minerale i vlakna. Posebno se ističu rastvorljiva vlakna, koja pomažu u kontroli šećera u krvi i smanjenju lošeg holesterola, dok nerastvorljiva vlakna potpomažu urednu probavu.

Jabuke mogu doprinijeti i zdravlju srca. Stručni magazin American Journal of Clinical Nutrition opisuje istraživanje u kojem je konzumacija dvije jabuke dnevno tokom osam sedmica bila povezana sa smanjenjem holesterola i boljom funkcijom krvnih sudova.

Ekonomija Šansa za neke: Svijet pred nedostatkom ključnog proizvoda zbog Irana

Dio tih koristi pripisuje pektinu, vrsti rastvorljivih vlakana u jabukama. Prema portalu Healthline, pektin može sniziti ukupni holesterol za pet do 16 posto tako što se veže za holesterol u crijevima i pomaže njegovo izlučivanje iz organizma.

Zanimljivosti Baš ga briga za saobraćaj: Tigar zadrijemao nasred puta

Taste Spell naglašava da čak i starije jabuke, kada se osuše, zadržavaju značajan dio hranjivih sastojaka. Postupak je jednostavan: jabuke se ogule, očiste od sjemenki, narežu na tanke kriške i suše u rerni ili fritezi na vrući vazduh dok ne postanu hrskave.

Od starih jabuka možete napraviti i sirće. Stavite ostatke u teglu, prelijte zašećerenom vodom, labavo pokrijte i ostavite tri do četiri sedmice prije flaširanja. Jabučni ocat može ponuditi iznenađujuće koristi osim redovne probave, prenosi Klix.

Američko udruženje za srce napominje da kod nekih ljudi može sniziti šećer u krvi i poboljšati holesterol. Verywell Health izvještava da male dnevne količine mogu sniziti ukupni holesterol za 6 do 7 mg/dl.