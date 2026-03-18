Vladimir doživio kliničku smrt: Drugačije je nego ovdje

"Dok nisam doživio kliničku smrt, nisam ozbiljno shvatao razgovore o zagrobnom životu. Smatrao sam to zabludom za vjernike. I tada nisam ni razmišljao o smrti. Bio sam zaokupljen svojim poslom i ignorisao svoje tegobe, koje su se gomilale kao grudva snijega. Imao sam srčane probleme i mučio me je bronhitis. Jednog dana, tokom jakog napada kašlja, srce mi je stalo. Trenutak prije toga, shvatio sam da je moj život završen", ispričao je Vladimir Jefremov, naučnik i konstruktor, učesnicima međunarodnog kongresa fizike 2000. godine.

Jefremov je učestvovao u lansiranju prvih veštačkih satelita, kao i raketa koje su dopremile zastavicu SSSR-a na Mjesec. Godine 1983. doživio je kliničku smrt.

"Sedamnaest godina sam ćutao o onome što sam vidio u zagrobnom životu. Govoriti o tom iskustvu bilo je previše teško, a priznanje bi moglo da naruši moj naučni ugled", objasnio je. Tek 2000. godine odlučio je da podijeli svoja zapažanja sa naučnom zajednicom.

"12. marta 1983. godine, tokom napada kašlja, počeo sam da imam poteškoća sa disanjem. Kada sam shvatio da ne mogu više ni da udahnem, znao sam da je kraj. Mislio sam da će posljednji vazduh napustiti pluća, da ću zauvek izgubiti svest i da će svemu biti kraj za mene. Ali umesto toga, iznenada sam osjetio nevjerovatnu lakoću", ispričao je Jefremov.

Odmah potom, naučnik se našao kako leti unutar neke vrste cjevastog objekta. Taj osjećaj letenja bio mu je poznat iz snova. U njima je vježbao kontrolu leta i svjestan svojih snova uspio je da zadrži fokus kada je iskusio bazično stanje bdijenja u toku kliničke smrti.

"Kada sam shvatio da letim kroz cijev, iz navike sam počeo da kontrolišem pokrete. Odlučio sam da prekinem let jer nisam razumio kuda idem niti zašto. Prvo sam procijenio svojstva svijeta u kojem sam se našao, pa tek onda donosio odluke. Primijetio sam strukture oko sebe koje bi se u našem poimanju mogle nazvati pejzažom, samo što su ovde bile uvrnute u cijev", rekao je Jefremov.

U tom iskustvu naučnik je primijetio promjene u svojoj svijesti. Odjednom je mogao da prodre u suštinu svih stvari i fenomena, a odgovori su mu dolazili trenutačno, bez napora. Ubrzo je shvatio da njegovo znanje o fenomenima nadilazi ono što je poznavao na Zemlji.

Povratak rješenjima zemaljskih problema

Jefremov je vidio i nerazriješene probleme, poput pokvarenog televizora. Samo razmišljajući o tome, vidio je svaku komponentu uređaja. Takođe je uspio da riješi tehnički problem u konstruktorskom birou koji je trajao skoro dvije godine – dizajn krstarećih raketa jednostavno mu se pojavio u mislima.

Na početku je mislio da je sam, ali ubrzo je osjetio prisustvo koje ga nije plašilo. "Bilo bi glupo misliti da sam jedini ovde. Prisutno je bilo nešto nalik vantjelesnoj informacionoj strukturi. Postepeno sam doživljavao interakciju sa ovom strukturom kao funkcionisanje dva entiteta. Jedan je bio vođa, drugi sljedbenik. Kasnije sam shvatio da su mogućnosti ovog Vođeg Subjekta neograničene. On sve zna, svemoćan je i svuda prisutan. Upravo On je davao odgovore na sva moja pitanja", objasnio je Jefremov.

Povratak i spoznaja

Jefremov je nakon povratka uspeo da riješi sve probleme koje je naučio sa druge strane života. Analizirajući svoje iskustvo, zaključio je da život na Zemlji ne može nastati iz nežive materije – živa materija je fundamentalno složenija od nežive. Njene osobine ukazuju na postojanje duhovnog svijeta.

"Svijet koji sam posjetio i svijet u koji sam se vratio su informativni. Svi objekti u tim svetovima poseduju informacione karakteristike. Zagrobni i zemaljski svet su u stalnoj interakciji i zajedno čine globalni informacioni sistem. Ovo se ne kosi sa biblijskim tekstovima. Na primjer, u frazi ‘U početku biješe Riječ’, Riječ se odnosi na zajedničku informacionu osnovu", zaključio je Jefremov.

Zaključak

"Postoji život i u zagrobnom životu, i on je drugačiji nego ovdje. Naš svijet je jednostavniji za razumijevanje, sa stalnim zakonima prirode. U zagrobnom svijetu, te konstante mogu biti promjenljive. Sve formacije su informaciono definisane, a čovjek svojim mislima može da utiče na njih. Zato tamo vidimo ono što želimo da vidimo", poručio je Vladimir Jefremov, prenosi Alo.