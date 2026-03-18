Kada će doći do prestanka padavina?

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa kišom, a u planinskim predjelima padaće snijeg.

Od sredine dana padavine će slabiti, a potom i prestati, te će uveče biti oblačno i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar, u Hercegovini i na planinama povremeno i olujni, sjeveroistočni.

Najviša dnevna temperatura biće između pet i 11 stepeni Celzijusovih.

Savjeti Kineski trik za sadnju luka daje duplo veći rod: Baštovani oduševljeni

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno i Kalinovik minus jedan, Kneževo, Šipovo i Han Pijesak nula, Sokolac, Srebrenica, Drinić, Foča, Ribnik i Sarajevo jedan, Mrkonjić Grad, Gacko i Mrakovica dva, Rudo tri, Višegrad i Zenica četiri, Banjaluka, Srbac, Bileća, Novi Grad i Doboj šest, Prijedor i Tuzla sedam, Bijeljina i Mostar osam i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.