Kada će doći do prestanka padavina?

18.03.2026

09:11

Киша
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa kišom, a u planinskim predjelima padaće snijeg.

Od sredine dana padavine će slabiti, a potom i prestati, te će uveče biti oblačno i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar, u Hercegovini i na planinama povremeno i olujni, sjeveroistočni.

Najviša dnevna temperatura biće između pet i 11 stepeni Celzijusovih.

Башта

Savjeti

Kineski trik za sadnju luka daje duplo veći rod: Baštovani oduševljeni

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno i Kalinovik minus jedan, Kneževo, Šipovo i Han Pijesak nula, Sokolac, Srebrenica, Drinić, Foča, Ribnik i Sarajevo jedan, Mrkonjić Grad, Gacko i Mrakovica dva, Rudo tri, Višegrad i Zenica četiri, Banjaluka, Srbac, Bileća, Novi Grad i Doboj šest, Prijedor i Tuzla sedam, Bijeljina i Mostar osam i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Više iz rubrike

Због угаженог снијега саобраћај отежан на више дионица

Društvo

Zbog ugaženog snijega saobraćaj otežan na više dionica

2 h

0
беба

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

3 h

0
Хоће ли скочити цијена хљеба?

Društvo

Hoće li skočiti cijena hljeba?

3 h

0
Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Društvo

Danas izgovorite ove riječi: Slavimo Svetog mučenika Konona

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

10

52

Influenserka pronađena mrtva u svom domu

