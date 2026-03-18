Кинески трик за садњу лука даје дупло већи род: Баштовани одушевљени

18.03.2026

09:07

Фото: Pexels

Ако желите да ваш лук расте као из воде и формира крупне, чврсте главице - вријеме је да испробате технику која већ годинама даје врхунске резултате широм свијета.

Ријеч је о кинеском начину садње лука, једноставној, али изузетно ефикасној методи која мијења класичан приступ баштованству, пише Блиц.

Ова метода постаје све популарнија међу баштованима јер омогућава већи принос, бољу отпорност биљака и знатно квалитетније луковице.

У чему је разлика у односу на класичну садњу

За разлику од традиционалног начина гд‌је се лук сади у равне бразде, кинеска техника подразумијева садњу на уздигнутим гребенима (хумкама).

Овај мали трик прави велику разлику:

земља се брже загријава на сунцу

вода се боље дренира

луковице имају више ваздуха

смањује се ризик од труљења

Како биљка расте, луковица се д‌јелимично издиже изнад земље, што додатно побољшава њен развој и чини је чвршћом и здравијом.

Како правилно засадити лук по кинеској методи

Најприје земљиште добро припремите, прекопајте башту и уситните земљу. Након тога формирајте уздигнуте редове (гребене) висине око 10–15 cm.

Важно је да направите правилан размак - нека између луковица буде од 6 до 7 центиметара, а између редова (гребена): 17-20.

Овај распоред омогућава оптималан раст и бољу исхрану биљака.

Луковице прекријте земљом равномјерно, али не предубоко. Након садње обавезно залијте како би влага допрла до корјена.

Кључни савјети за крупан и здрав лук

Не дирајте зелени дио биљке. Листови хране луковицу, њихово уклањање може успорити раст.

Одржавајте умјерену влагу. Земља треба да буде стално благо влажна, нарочито током топлих дана.

Редовно уклањајте коров

Коров одузима хранљиве материје и може успорити развој лука.







Пазите на штеточине. Повремена контрола спречава веће проблеме и губитке у роду.

Зашто ова метода даје боље резултате

Кинески начин садње омогућава биљци идеалне услове: више топлоте, бољу аерацију и оптималну влажност. Управо та комбинација доводи до тога да лук:

брже расте

развија крупније главице

има бољи укус

ријеђе обољева

Због једноставне примјене, ова техника је одличан избор и за почетнике и за искусне баштоване. Ако желите обилну и здраву бербу без компликованих поступака, кинеска метода садње лука је једна од најбољих опција коју можете примијенити већ ове сезоне. Мала промјена у начину садње може донијети огромну разлику у резултату.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

