Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

17.03.2026

12:53

Фото: Anna Pou/Pexels

Топла вода са лимуном и мало соли користи се за боље варење и смањење надутости – сазнајте како дјелује и када треба бити опрезан.

Многи се свакодневно суочавају са осјећајем тежине у стомаку, надутошћу и успореним варењем, нарочито након обилнијих оброка или промјене уобичајене рутине. Иако су такви симптоми најчешће пролазни, многи посежу за једноставним природним напицима који се традиционално користе за олакшавање варења и враћање осјећаја равнотеже у организму.

Вода, со и лимун

Један од најпознатијих кућних напитака је топла мјешавина воде, соли и лимуна. У народној пракси користи се како би се подстакло пражњење цријева и ублажила надутост, а припрема је врло једноставна.

У шољу воде додаје се прстохват морске или хималајске соли и мала количина шећера. Мјешавина се кратко загрије, а затим се додаје сок од пола свјежег лимуна. Напитак се традиционално пије топао, најчешће ујутру прије првог оброка.

Топла течност може допринијети опуштању система за варење, док со у малој количини може помоћи омекшавању столице. Лимунов сок додатно подстиче лучење пробавних сокова и може допринијети осјећају лакшег варења. Многи наводе да им управо ова комбинација помаже код надутости и осјећаја тежине.

Будите опрезни

Ипак, важно је нагласити да се са уносом соли не смије претјеривати. Овакви напици нису намијењени свакодневној дуготрајној употреби, већ повременом кориштењу, као краткотрајна подршка након тешких оброка.

Особе које морају да ограниче унос соли или имају проблеме са притискомили бубрезима треба да буду посебно опрезне и да се пре употребе посавјетују са љекаром, пише Слободна Далмација.

У комбинацији са довољним уносом течности, лаганом исхраном и намирницама богатим влакнима, овакав напитак може бити дио рутине која подржава варење. Ипак, ако се тегобе често понављају или трају дуже, препоручује се стручни савјет.

