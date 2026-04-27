Запалио се камион на магистралном путу: Саобраћај потпуно обустављен

АТВ
27.04.2026 08:54

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

На магистралном путу Тузла - Сребреник, у мјесту Љепунице, јутрос у 7:15 запалио се камион-дизалица.

Саобраћај је дуже од сат и по обустављен за сва возила у оба правца, а нормализација се очекује након увиђаја.

Из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона за Klix.ba су рекли да се на магистралном путу запалила радна машина фирме из Лукавца, али да на сву срећу нема повријеђених особа.

Узрок пожара, за сада, није познат.

