На граничном прелазу ухапшен Србин за којим је трагао Интерпол

26.04.2026 15:48

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Држављанин Србије Т.Р. (42), којег потражује бечки Интерпол, ухапшен је јуче на Граничном прелазу Драченовац приликом покушаја уласка у Црну Гору.

- Службеници Сектора граничне полиције су на Граничном прелазу Драченовац, приликом покушаја уласка у нашу земљу, лишили слободе држављанина Републике Србије, Т.Р (42), којег потражује НЦБ Интерпол Беч. Ово лице се међународно потражује ради обезбјеђења његовог присуства у кривичном поступку који је против њега покренуло Више државно тужилаштво у Бечу, због основане сумње да је извршио кривично дјело кријумчарење наркотика и препродаја опојне дроге - истиче се у саопштењу црногорске полиције.

Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

Из Управе полиције су додали да се сумња да је Т.Р., на територији Аустрије, кријумчарио и препродавао кокаин.

- За ово кривично дело је у Аустрији запрећена казна затвора до 15 година - пише у саопштењу црногорске полиције.

