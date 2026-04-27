Како се ријешити корова: Потребна вам је само кључала вода

27.04.2026 08:45

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште
Прољеће је сезона брзог раста – не само цвијећа које сте посадили, већ и досадног корова који покушава да га угуши. Чупање корова често дјелује као посао без краја, а без обзира колико одржавате двориште или башту, не можете у потпуности контролисати шта ће у њој расти.

На друштвеним мрежама могу се пронаћи разне методе за уклањање корова од соли и алкохолног сирћета до детерџента за судове. Ипак, један трик се издваја својом једноставношћу.

Керолајн Валкер подијелила је на ТикТоку методу којом се, како каже, рјешавала корова током цијеле прошле године. Њено рјешење је врло једноставно – кључала вода.

Довољно је да прокувате воду и пажљиво је сипате директно на коров, циљајући коријен како би се биљка потпуно уништила.

Ова метода је посебно ефикасна за:

  • дворишне стазе
  • прилазе
  • камене степенице
Међутим, није погодна за мјеста гдје коров расте поред украсних биљака, воћа или поврћа, јер може оштетити и њих.

Како спријечити поновно појављивање корова

Да бисте смањили потребу за сталним уклањањем, стручњаци из Агроклуб препоручују малчирање. То подразумијева прекривање земље материјалима попут.

  • сламе
  • коре дрвета
  • покошене траве
Ова метода помаже да се успори раст корова и очува влага у земљишту, што дугорочно олакшава одржавање баште.

