Снажан земљотрес погодио Јапан

27.04.2026 08:12

Снажан земљотрес погодио Јапан
Земљотрес јачине 6.2 степена по Рихтеру погодио је јапанско острво Хокаидо, саопштили су званичници.

Епицентар је био у унутрашњости острва, недалеко од мјеста Сарабетсу, на дубини од око 80 километара.

Према подацима метеоролошке агенције и америчког геолошког завода, потрес се догодио рано ујутро по локалном времену.

За сада нема извјештаја о жртвама нити већој материјалној штети.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора планира изградњу центра за мигранте

Надлежне службе нису издале упозорење на цунами, што је додатно смањило опасност по становништво.

Овај земљотрес долази након снажнијег потреса који је недавно погодио сјевероисточну обалу Јапана и подигао забринутост због могућих нових сеизмичких активности.

Ипак, стручњаци истичу да се најновији потрес догодио ван зоне појачаног ризика и да нема разлога за додатну узбуну, пишу тамошњи медији.

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора планира изградњу центра за мигранте

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

3 ч

0
Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

Друштво

Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

4 ч

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

У Српској рођено шест беба

4 ч

0

Више из рубрике

Аутобус превоз

Свијет

Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија увијек отворена за контакте са Вашингтоном

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нисам био забринут, нападач је болесна особа

4 ч

0
Муња и торнадо погодили село.

Свијет

Торнадо праћен снажном олујом однио најмање три живота

4 ч

0

  • Најновије

11

50

Цијене нафте у порасту

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

