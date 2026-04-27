Снажан земљотрес погодио Јапан

Земљотрес јачине 6.2 степена по Рихтеру погодио је јапанско острво Хокаидо, саопштили су званичници.
Епицентар је био у унутрашњости острва, недалеко од мјеста Сарабетсу, на дубини од око 80 километара.
Према подацима метеоролошке агенције и америчког геолошког завода, потрес се догодио рано ујутро по локалном времену.
За сада нема извјештаја о жртвама нити већој материјалној штети.
Надлежне службе нису издале упозорење на цунами, што је додатно смањило опасност по становништво.
Овај земљотрес долази након снажнијег потреса који је недавно погодио сјевероисточну обалу Јапана и подигао забринутост због могућих нових сеизмичких активности.
Ипак, стручњаци истичу да се најновији потрес догодио ван зоне појачаног ризика и да нема разлога за додатну узбуну, пишу тамошњи медији.
