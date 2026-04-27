Торнадо праћен снажном олујом однио најмање три живота

Најмање три особе су погинуле, а више од 20 породица расељено је након што је торнадо праћен снажном олујом погодио сјеверни дио америчке савезне државе Тексас, саопштиле су данас локалне власти.
Званичници округа Вајз навели су да су хитне службе током суботе увече и недјеље радиле на рашчишћавању рушевина у граду Рунавеј Беј, како би стигле до оштећених кућа и пружиле медицинску помоћ повријеђенима, наводи АП.
Дневни хороскоп за 27. април: Кога изједа љубомора, а ко ужива у слободи?
– Приступ је отежан због блокираних путева и оборених инсталација, али екипе настављају да раде како би стигле до оних којима је помоћ потребна – изјавио је судија округа Џеј Ди Кларк, који је и извршни руководилац округа.
Он је додао да ће путеви у погођеном подручју остати затворени како би се обезбиједила сигурност и омогућио несметан рад спасилачких екипа.
Олуја је погодила и град Спрингтаун, гдје је, према наводима помоћника шефа ватрогасне службе округа Паркер Дејвида Пријута, једна особа страдала.
Читач са усана открила детаље разговора Венса и телохранитеља током пуцњаве
Он је навео да је у том подручју причињена “значајна штета”, као и да је велики број становника остао без електричне енергије.
– Један од највећих изазова тренутно је широко распрострањен прекид у снабдијевању струјом -навео је Пријут, додајући да се раде координисане активности са надлежним службама на обнављању мреже.
Америчка Национална метеоролошка служба потврдила је да је торнадо са вјетровима брзине до 217 километара на сат погодио подручје Рунавеј Беја и околине.
Свијет
4 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
