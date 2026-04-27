Logo
Large banner

Читач са усана открила детаље разговора Венса и телохранитеља током пуцњаве

27.04.2026 07:12

Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

Драматичне сцене с Вечере дописника Бијеле куће у Вашингтону и даље изазивају шок, а нови детаљи додатно расвјетљавају тренутке панике након пуцњаве.

Посебну пажњу привукла је анализа разговора помоћу читача усана, а који открива шта се тачно догађало у тренутку када је обезбјеђење реаговало, преноси Метро.

СПЦ

Друштво

Према форензичкој читачици усана Николи Хиклинг, један од тјелохранитеља наводно је пришао потпредсједнику САД Џеј Ди Венсу и повикао: "Трчи, је*ено трчи!"!

Потпредсједник САД је, према истој анализи, збуњено одговорио и упитао:

"Шта се догађа? Идем", прије него што су га агенти Тајне службе хитно извукли из дворане Хотела Хилтон.

Снимци показују како су агенти дословно зграбили потпредсједника и извели га док се у дворани ширио каос. У исто вријеме, обезбјеђење је јурило према бини како би заштитило предсједника Доналда Трампа, његову супругу Меланију и друге високе званичнике.

Полиција ФБиХ

Хроника

Према званичним информацијама, нападач је био наоружан сачмарицом, пиштољем и ножевима, покушао је да пробије сигурносни пункт у близини дворане. Идентификован је као Кол Томас Ален (31) из Калифорније.

Трамп је касније изјавио како је у први мах помислио да је ријеч о паду послужавника, док је Меланија, како каже, одмах схватила да је ријеч о озбиљној пријетњи.

"Чуо сам буку и мислио да је пао послужавник. Меланија је одмах препознала да је то лош звук", рекао је Трамп, додајући да је искуство било трауматично.

У тренутку пуцњаве, предсједник, прва дама и потпредсједник САД-а склонили су се испод стола, након чега су их агенти евакуисали из дворане. У инциденту је рањен и један полицајац, али преживио је захваљујући панцирном прслуку.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови :

Џеј Ди Венс

Доналд Трамп

Пуцњава на Трампа

Вашингтон Хилтон хотел

Меланија Трамп

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

11

50

11

43

11

36

11

29

11

24

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner