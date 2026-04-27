Читач са усана открила детаље разговора Венса и телохранитеља током пуцњаве

Драматичне сцене с Вечере дописника Бијеле куће у Вашингтону и даље изазивају шок, а нови детаљи додатно расвјетљавају тренутке панике након пуцњаве.
Посебну пажњу привукла је анализа разговора помоћу читача усана, а који открива шта се тачно догађало у тренутку када је обезбјеђење реаговало, преноси Метро.
Славимо Мартина Исповедника: Шта значи ако дува вјетар?
Према форензичкој читачици усана Николи Хиклинг, један од тјелохранитеља наводно је пришао потпредсједнику САД Џеј Ди Венсу и повикао: "Трчи, је*ено трчи!"!
Потпредсједник САД је, према истој анализи, збуњено одговорио и упитао:
"Шта се догађа? Идем", прије него што су га агенти Тајне службе хитно извукли из дворане Хотела Хилтон.
Снимци показују како су агенти дословно зграбили потпредсједника и извели га док се у дворани ширио каос. У исто вријеме, обезбјеђење је јурило према бини како би заштитило предсједника Доналда Трампа, његову супругу Меланију и друге високе званичнике.
Аутомобил ударио дијете на тротинету
Према званичним информацијама, нападач је био наоружан сачмарицом, пиштољем и ножевима, покушао је да пробије сигурносни пункт у близини дворане. Идентификован је као Кол Томас Ален (31) из Калифорније.
Трамп је касније изјавио како је у први мах помислио да је ријеч о паду послужавника, док је Меланија, како каже, одмах схватила да је ријеч о озбиљној пријетњи.
"Чуо сам буку и мислио да је пао послужавник. Меланија је одмах препознала да је то лош звук", рекао је Трамп, додајући да је искуство било трауматично.
President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf— MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026
У тренутку пуцњаве, предсједник, прва дама и потпредсједник САД-а склонили су се испод стола, након чега су их агенти евакуисали из дворане. У инциденту је рањен и један полицајац, али преживио је захваљујући панцирном прслуку.
