Трамп: Нападач пун мржње са антихришћанским ставовима, организоваћемо поново догађај

Аутор:АТВ
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је осумњичени за синоћњи напад у хотелу Хилтон у Вашингтону "болестан човјек" са "много мржње у срцу", који има изражене "антихришћанске ставове" и најавио да би отказани догађај Удружења дописника Бијеле куће ускоро могао да буде поново одржан.
Трамп у интервјуу за Фокс Њуз, позивајући се на наводни манифест пронађен у хотелској соби осумњиченог, додао да је ријеч о "веома проблематичној особи".
- Када прочитате његов манифест, јасно је да мрзи хришћане - рекао је Трамп.
Он није демантовао наводе да је осумњичени идентификован као Кол Ален, а навео је и да је његова породица раније покушала да контактира полицију због забринутости за његово понашање.
- Волио бих да су нас о томе раније обавијестили, али шта је ту је - рекао је Трамп, преноси НБЦ Њуз.
Он је оцијенио да је напад имао вјерску позадину и да је био "снажно усмјерен против хришћана", иако је полиција раније саопштила да мотив још није утврђен.
Трамп је похвалио припаднике америчке Тајне службе и других безбједносних агенција, истичући да су "одлично обавили посао" и да су "брзо неутралисали" нападача.
- Није ни пришао вратима - рекао је Трамп, додајући да су безбједносне службе реаговале правовремено.
Амерички предсједник је истакао да жели да се отказани догађај ускоро поново закаже.
- Не можемо да дозволимо да криминалци мијењају ток догађаја у нашој земљи. То је био важан догађај - рекао је Трамп, наводећи да би нови термин могао да буде у наредних 30 дана.
Додао је да је желио да се догађај настави и након инцидента, али да безбједносни протоколи то нису дозволили.
Трамп је такође указао на проблеме са финансирањем Министарства унутрашње безбједности САД, у чијем саставу је Тајна служба, наводећи да агенти тренутно нису плаћени због политичког застоја у Конгресу.
- Демократе блокирају њихова примања - рекао је Трамп.
На годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће, којој је током протекле ноћи присуствовао амерички предсједник Доналд Трамп у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Томас Ален (31) испалио је више хитаца, након чега су сви присутни евакуисани.
Осумњичени за пуцњаву нема кривични досије и није био на радару полиције.
(Танјуг)
