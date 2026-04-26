Никола Јокић жртва бизарне пљачке

26.04.2026 17:56

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић жртва је бизарне пљачке. Наиме, како преносе угледни амерички медији, њему су украдене, ни мање ни више него - гаће.

Минесота Тимбервулвси побиједили су Денвер Нагетсе резултатом 112:96 у ноћи иза нас и то након што су остали без најбољег играча Ентонија Едвардса и једног од важнијих играча Донтеа Дивинћенца због повреда у првом полувремену.

Дакле, Денвер Нагетси сада губе са 3-1 у серији и налазе се у тешкој ситуацији гдје морају да надокнаде велики заостатак, али то сада не дјелује немогуће јер су Тимбервулвси страшно ослабљени.

Никола Јокић је утакмицу завршио са 24 поена, 15 скокова, 9 асистенција и 4 изгубљене лопте уз шут из игре 8/22 и 8/8 са линије за слободна бацања.

илу-паре-новац-25102025

Након утакмице догодило се нешто веома бизарно – Николи Јокићу су украли доњи веш.

Како пише новинар "Атлетика", угледни Џејсон Квик, центар Денвера се пожалио у свлачионици.

"Неко ми је украо гаће", рекао је Јокић и узнемирено гледао по свлачионици гдје би могле да буду.

Био је у невјерици, фрустриран и шокиран, али доњи веш није успио да пронађе.

Никола Јокић

Крађа

Јокићу украдене гаће

Гаће

НБА

Денвер

Денвер Нагетс

