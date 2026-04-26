Никола Јокић жртва бизарне пљачке

Аутор:АТВ
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић жртва је бизарне пљачке. Наиме, како преносе угледни амерички медији, њему су украдене, ни мање ни више него - гаће.
Минесота Тимбервулвси побиједили су Денвер Нагетсе резултатом 112:96 у ноћи иза нас и то након што су остали без најбољег играча Ентонија Едвардса и једног од важнијих играча Донтеа Дивинћенца због повреда у првом полувремену.
Дакле, Денвер Нагетси сада губе са 3-1 у серији и налазе се у тешкој ситуацији гдје морају да надокнаде велики заостатак, али то сада не дјелује немогуће јер су Тимбервулвси страшно ослабљени.
Никола Јокић је утакмицу завршио са 24 поена, 15 скокова, 9 асистенција и 4 изгубљене лопте уз шут из игре 8/22 и 8/8 са линије за слободна бацања.
Након утакмице догодило се нешто веома бизарно – Николи Јокићу су украли доњи веш.
Како пише новинар "Атлетика", угледни Џејсон Квик, центар Денвера се пожалио у свлачионици.
"Неко ми је украо гаће", рекао је Јокић и узнемирено гледао по свлачионици гдје би могле да буду.
Био је у невјерици, фрустриран и шокиран, али доњи веш није успио да пронађе.
