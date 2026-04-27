Logo
Large banner

Мотоциклиста прелетио заштитну ограду, па пао на пјешачку стазу: Није му било спаса

Аутор:

АТВ
27.04.2026 08:28

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Стравична саобраћајна несрећа која се догодила у ноћи између петка и суботе на вијадукту ка Кировљевој улици добила је свој језив епилог.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', Миодраг П. (63) настрадао је док је управљао мотоциклом марке "јамаха". Призор на мјесту трагедије јутрос свједочи о силини удара који је био толико јак да је потпуно оштећен и зид самог вијадукта.

Најновија вијест

Свијет

Зид моста уништен, дијелови "јамахе" на све стране

Свуда по коловозу и пјешачкој стази налазе се ситни дијелови мотора и пластике, који су се буквално распрсли у тренутку контакта са металном и бетонском конструкцијом.

"Јамаха" је прво силовито ударила у ограду и зид моста, остављајући видна оштећења на конструкцији.

Од силине инерције, Миодраг је прелетио заштитну ограду, ударио у метални стуб јавне расвјете, а потом пао са велике висине на пјешачку стазу испод вијадукта.

zemljotres potres

Свијет

Иако је несрећни човек имао заштитну опрему, ударац у стуб и пад на бетон били су фатални.

Машина иде на вјештачење

На мјесту гдје је Миодраг пао и даље су видљиви трагови ужаса. Полиција је током увиђаја прикупила све дијелове "јамахе" који ће, уз сам мотор, бити послати на ванредно машинско вјештачење по налогу тужиоца.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Тијело настрадалог превезено је на Институт за судску медицину ради обдукције. Истрага треба да утврди да ли је до трагедије дошло због неприлагођене брзине или је несрећни човјек изгубио контролу због квара на мотору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинуо мушкарац

Саобраћајна незгода

обдукција

погинуо моториста

Мотоцикл

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner