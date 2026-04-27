Мотоциклиста прелетио заштитну ограду, па пао на пјешачку стазу: Није му било спаса

Аутор:АТВ
Стравична саобраћајна несрећа која се догодила у ноћи између петка и суботе на вијадукту ка Кировљевој улици добила је свој језив епилог.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', Миодраг П. (63) настрадао је док је управљао мотоциклом марке "јамаха". Призор на мјесту трагедије јутрос свједочи о силини удара који је био толико јак да је потпуно оштећен и зид самог вијадукта.
Свуда по коловозу и пјешачкој стази налазе се ситни дијелови мотора и пластике, који су се буквално распрсли у тренутку контакта са металном и бетонском конструкцијом.
"Јамаха" је прво силовито ударила у ограду и зид моста, остављајући видна оштећења на конструкцији.
Од силине инерције, Миодраг је прелетио заштитну ограду, ударио у метални стуб јавне расвјете, а потом пао са велике висине на пјешачку стазу испод вијадукта.
Иако је несрећни човек имао заштитну опрему, ударац у стуб и пад на бетон били су фатални.
На мјесту гдје је Миодраг пао и даље су видљиви трагови ужаса. Полиција је током увиђаја прикупила све дијелове "јамахе" који ће, уз сам мотор, бити послати на ванредно машинско вјештачење по налогу тужиоца.
Тијело настрадалог превезено је на Институт за судску медицину ради обдукције. Истрага треба да утврди да ли је до трагедије дошло због неприлагођене брзине или је несрећни човјек изгубио контролу због квара на мотору.
