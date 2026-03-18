Hoće li skočiti cijena hljeba?

Vijesti o dešavanjima na Bliskom istoku pune naslovnice širom svijeta. Građane u BiH mnogo više brine ono što će osjetiti u svakodnevici, na kasi u prodavnici. Jer, kad gorivo poskupi, rijetko šta ostane isto.

Svjetski analitičari već upozoravaju da bi lančana reakcija mogla zahvatiti gotovo sve, od cijena hrane do avionskih karata. A što kriza duže traje, to su i pritisci veći.

Kako će se to odraziti kod nas?

Ekonomista Predrag Mlinarević upozorava da problem nije samo u samom poskupljenju goriva, već u onome što dolazi uz to.

"Potencijalni problem leži u činjenici da postoji prostor za zloupotrebu ovog eksternog šoka poskupljenja nafte, da se cijene roba široke potrošnje povećaju više nego što je opravdano. A roba široke potrošnje je najznačajniji participijent u potrošačkoj korpi običnog naroda", objašnjava Mlinarević. Drugim riječima, dio poskupljenja može biti realan, ali dio i te kako „naduvan“.

A to je već viđen scenario.

Svijet Odbijen najveći napad na Moskovsku oblast, trajao skoro četiri dana

"Kada je dolazilo do pada cijena barela na svjetskom tržištu i pada cijene naftnih derivata, nije dolazilo do snižavanja cijena osnovnih životnih namirnica. Cijena energenata ne participira puno u njihovoj strukturi cijene", pojašnjava on i zato, kaže, nema opravdanja za dramatične skokove cijena hrane.

"Jedan dio rasta troškova će sigurno biti, ali to ne mora biti u velikom obimu. Povećanje treba da bude objektivno. Niko ne govori da privreda treba da trpi gubitak, ali niko ne smije da zloupotrebljava situaciju i preuveličava troškove za šta ne postoji osnova", naglašava on. Rješenje vidi u jasnoj i oštroj reakciji nadležnih.

"Važan je inspekcijski nadzor kako ne bi došlo do sticanja ekstra profita. Ja bih možda bio i rigorozan, pa čak i zaprijetio privremenim zatvaranjem objekata. Nije to popularno u privredi, ali moramo razbiti mehanizam u kojem se pljačkaju građani. Da se pokaže da će se suočiti sa posljedicama ako u kriznim situacijama vide šansu da se bogate nauštrb građana", poručuje Mlinarević i dodaje da se mora poslati jasna poruka da se „ekstra zarada“ u krizama neće tolerisati.

Jer, kad se jednom dopusti, postaje pravilo. A potrošači su već uveliko zabrinuti.

Murisa Marić iz Udruženja „Don“ kaže da građani s pravom strijepe, jer se svaki globalni poremećaj vrlo brzo osjeti i kod nas.

"Znamo da se svaki poremećaj na globalnom tržištu odrazi i kod nas na sve osnovne životne namirnice. Ovo što se dešava u posljednje dvije sedmice sa gorivom doprinosi tome da građani stalno razmišljaju hoće li doći do poskupljenja", ističe Marićeva. A najave već postoje.

Scena Oglasila se Jodžirova supruga nakon afere sa eksplicitnim fotografijama

"Po svemu sudeći, kako svi najavljuju da će morati podići cijene, do toga će doći. Pekari su već najavljivali da bi hljeb i žitarice mogli poskupjeti. Oni obično prvi izađu s tim. To je zaista poražavajuće za ovako niska primanja koja mi imamo u našoj zemlji", kaže ona. Problem je što ovo nije izolovan udar na džep građana.

"Već smo od početka godine imali velika poskupljenja od električne energije, vode, odvoza otpada, sada i goriva. Inflacija samo raste i ovo treba što hitnije ublažavati", upozorava Marićeva.

Nada se da cijena barela nafte na svjetskom tržištu neće nastaviti da raste i da ćemo uspjeti prebroditi ovu krizu bez dodatnih poskupljenja hrane. Jer, kako stvari stoje, poskupljenja vrlo vjerovatno dolaze. Samo je pitanje kolika će biti i ko će na kraju platiti najveću cijenu, piše Srpskainfo.