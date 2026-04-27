Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

27.04.2026 22:51

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali su danas u Vašington gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i prvom damom Sjedinjenih Američkih Država Melanijom Tramp.

Kraljevski par dočekalo je nekoliko zvaničnika, počasna garda i vojni orkestar, ali ne i Tramp, prenosi BBC.

Oni će se sa Trampom i prvom damom sastati u Bijeloj kući gde će popiti čaj, nakon čega će zajedno prisustvovati baštenskoj zabavi, prenosi Tanjug.

Nakon što je u subotu došlo do pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu, kada je naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Alen (31) ispalio više hitaca i nakon čega su Tramp i drugi visoki zvaničnici SAD evakuisani, pojavile su se sumnje da će britanski kraljevski par putovati u SAD, ali je naknadno iz Bakingemske palate potvrđeno da će četvorodnevna posjeta kralja Čarlsa III biti održavana po planu.

Tramp je takođe potvrdio za da će kralj Čarls posjetiti SAD uprkos pucnjavi.

Britanski premijer Kir Starmer, uputio je jutros poruku američkom predsjedniku u znak solidarnosti zbog incidenta i rekao da su osoblje britanske ambasade i drugi Britanci koji su bili na večeri "veoma zahvalni američkoj Tajnoj službi na akciji koju su preduzeli".

