Napadač na Trampa izveden pred sud: Optužen je za pokušaj ubistva predsjednika SAD

27.04.2026 20:53

Цртеж Кол Томаса Алена током давања изјаве суду
Kol Tomas Alen (31), osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće, izveden je pre federalni sud u Vašingtonu.

Njemu je formalno pročitana optužnica, a današnje ročište proceduralni je dio sudskog procesa koji ga očekuje.

Protiv njega su podignuta optužnica sa tri tačke:

"Pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Država, upotreba vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i transport vatrenog oružja u međudržavnoj trgovini sa namjerom da se izvrši krivično djelo".

Hronika

Bivša predsjednica suda u Novom Travniku osuđena na zatvor

Savezna tužiteljka Džoslin Balantajn kaže da je Alen prešao više državnih granica u pokušaju da ubije predsjednika Sjedinjenih Država. Alen je navodno imao pumpnu sačmaru kalibra 12, tri noža i drugo oružje.

Svijet

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

Ročište za pritvor zakazano je za četvrtak u 11 sati po istočnom vremenu. Preliminarno ročište zakazano je za 11. maj u 13,30 po istočnom vremenu.

Alen se nije izjasnio o optužbama. I time je ročište završeno.

(Telegraf)

Pročitajte više

Svijet

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

13 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Nisam bio zabrinut, napadač je bolesna osoba

17 h

0
Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон

Svijet

Čitač sa usana otkrila detalje razgovora Vensa i telohranitelja tokom pucnjave

17 h

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Svijet

Objavljen manifest napadača na Trampa: Dužnost mi je

1 d

0

Više iz rubrike

Рубио: Иран жели договор, али мора одустати од нуклеарног оружја

Svijet

Rubio: Iran želi dogovor, ali mora odustati od nuklearnog oružja

5 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

Iran ponudio SAD-u otvaranje Hormuza, zauzvrat traži dvije stvari

6 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.

Svijet

Putin: Rusi se ujedinili i odgovorili na pritisak, prijetnje i agresivne napade

6 h

0
Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

Svijet

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

8 h

0

Mijenja se pasoš Srbije

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

