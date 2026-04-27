Napadač na Trampa izveden pred sud: Optužen je za pokušaj ubistva predsjednika SAD

Kol Tomas Alen (31), osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće, izveden je pre federalni sud u Vašingtonu.

Njemu je formalno pročitana optužnica, a današnje ročište proceduralni je dio sudskog procesa koji ga očekuje.

Protiv njega su podignuta optužnica sa tri tačke:

"Pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Država, upotreba vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i transport vatrenog oružja u međudržavnoj trgovini sa namjerom da se izvrši krivično djelo".

Savezna tužiteljka Džoslin Balantajn kaže da je Alen prešao više državnih granica u pokušaju da ubije predsjednika Sjedinjenih Država. Alen je navodno imao pumpnu sačmaru kalibra 12, tri noža i drugo oružje.

Ročište za pritvor zakazano je za četvrtak u 11 sati po istočnom vremenu. Preliminarno ročište zakazano je za 11. maj u 13,30 po istočnom vremenu.

Alen se nije izjasnio o optužbama. I time je ročište završeno.

