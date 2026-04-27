Rubio: Iran želi dogovor, ali mora odustati od nuklearnog oružja

Američki ministar vanjskih poslova Marko Rubio izjavio je da je Iran ozbiljan u namjeri da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je naglasio da svaki sporazum mora spriječiti razvoj nuklearnog oružja.
"Mislim da su ozbiljni u vezi s izlaskom iz problema u kojem se nalaze", rekao je Rubio u intervjuu za Foks Njuz.
On je istakao da se ekonomska situacija u Iranu dodatno pogoršava, uz visoku inflaciju, poteškoće u isplati plata i sve veći pritisak sankcija.
"Svi problemi koje je Iran imao prije početka ovog sukoba i dalje postoje, a većina ih se pogoršava. Moramo osigurati da svaki dogovor koji se postigne definitivno spriječi da u bilo kojem trenutku krenu prema razvoju nuklearnog oružja", rekao je.
Rubijeve izjave dolaze u trenutku kada se u medijima pojavljuju informacije da je Iran ponudio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u zamjenu za ukidanje američke blokade i prekid rata, uz odgađanje šire rasprave o nuklearnom programu.
Rubio je odbacio tvrdnje iz Teherana da je moreuz otvoren pod njihovim uslovima.
"To su međunarodni plovni putevi. Ne možemo dopustiti sistem u kojem Iranci odlučuju ko ih smije koristiti i koliko mora platiti", rekao je.
Iran i Sjedinjene Američke Države razgovarali su 11. aprila u Islamabadu, ali nisu postigli dogovor o okončanju sukoba koji je počeo 28. februara.
Pregovori su uslijedili nakon dvosedmičnog primirja koje je 8. aprila posredovao Pakistan, a koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Tramp.
U toku su pokušaji da se organizuje nova runda pregovora.
Kroz Hormuški moreuz svakodnevno prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom.
