Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

Redoslijed kojim je Tajna služba evakuisala predsjednika Donalda Trampa i potpredsjednika Džej Di Vensa nakon pucnjave u hotelu u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće izazvao je burne reakcije na internetu.

Snimak haotičnih trenutaka nakon incidenta u subotu naveče u vašingtonskom hotelu Hilton postao je viralan, a na njemu se vidi kako se gosti skrivaju ispod stolova nakon što su se začuli pucnji neposredno nakon početka godišnjeg događaja. Na društvenim mrežama postavljeno je pitanje da li je Tajna služba dala prednost Vensu u odnosu na Trampa, piše Njuzvik.

Pucnjava na svečanoj večeri

Ovogodišnji događaj bio je pod posebnom pažnjom jer je to bio prvi put da je Tramp prisustvovao večeri otkako je postao predsjednik, u mandatu obilježenom njegovim kritikama novinara. Uz Trampa i Vensa, večeri su prisustvovali i portparol Bijele kuće Karolajn Levit, visoki zvaničnici, diplomate i novinari.

Pucnji su se začuli u 20:34, a osumnjičeni, identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Kalifornije, navodno je kod sebe imao dva vatrena oružja i noževe te je probio sigurnosnu tačku Tajne službe ispred dvorane.

Kol Tomas Alen

Redoslijed evakuacije izazvao raspravu

Snimak objavljen na društvenoj mreži X, koji je podijelio korisnik Kristofer Grin uz poruku "agenti tajne službe hitno su sklonili Džej Di Vensa na sigurno prije Trampa!!!", prikazuje agenta kako hvata Vensa za ramena i odvodi ga s desne strane bine. Prema izvještaju CBS Njuza, agenti su dotrčali na binu 12 sekundi nakon pucnjave.

U međuvremenu, drugi agent je svojim tijelom zaklonio Trampa, ali je prošlo nekoliko sekundi prije nego što su on i prva dama Melanija Tramp sklonjeni. "Predsjednik SAD-a ispraćen je s bine 20 sekundi nakon potpredsjednika", izvijestio je CBS Njuz.

WATCH:



Predsjednik je pri izlasku kratko posrnuo, nakon čega mu je osiguranje pomoglo. Zadržan je u sigurnom predsjedničkom apartmanu u hotelu, a potom je, po preporuci Tajne službe, vraćen u Bijelu kuću. Ostali zvaničnici, uključujući ministre i rukovodstvo Kongresa, evakuisani su nekoliko minuta kasnije.

Stručnjaci objašnjavaju protokol Tajne službe

Usred rasprave o tome zašto je Vens prvi evakuisan, mnogi su primijetili da je jedan agent odmah stao ispred Trampa kako bi ga zaštitio dok se osiguravao put za izlazak.

"Protokol Tajne službe prilično je jasan: odmah razdvojiti predsjednika i potpredsjednika kako ih jednim napadom ne bi bilo moguće obojicu eliminisati", naveo je jedan korisnik mreže X. I sam Tramp je nakon incidenta pohvalio Tajnu službu, rekavši da su d‌jelovali "vrlo brzo".

Entoni Guglielmi, šef komunikacija Tajne službe, izjavio je za Njuzvik da su kretanje i raspored štićenih osoba strateški koordinirani.

"Razumijem da situacija može izgledati na određeni način, ali uvjeravam vas da su zaštitni timovi u stalnoj radiovezi i da postoji metodičan proces za sigurno premještanje štićenih osoba", rekao je.

Mark Herera, bezbjednosni analitičar iz kompanije Global avernes profešnals, pojasnio je da premještanje Vensa prije Trampa ne znači da je potpredsjednik imao prioritet.

"To obično znači da se nalazio u poziciji iz koje ga je bilo moguće brzo i sigurno izvući, dok je predsjednikovom osiguranju bilo potrebno nekoliko ključnih sekundi da ga zakloni, procijeni prijetnju i uspostavi kontrolu prije nego što ga premjesti", izjavio je Herera.

"U zaštiti visokih zvaničnika cilj je izbjeći jedinstvenu tačku neuspjeha – razdvajanje štićenih osoba osigurava da jedna prijetnja ne može istovremeno ugroziti obje.

Postupak agenta koji je zaklonio Trampa, prema Hereri, pokazuje standardni slijed d‌jelovanja: "prvo zaštiti, procijeni prijetnju, uspostavi kontrolu, a tek potom premjesti".

Pitanja o bezbjednosnim propustima

Iako je prerano govoriti o mogućim propustima, činjenica da se naoružani osumnjičeni uspio približiti članovima kabineta sigurno će otvoriti pitanja o zaštiti američkih političkih lidera u vrijeme pojačanog političkog nasilja. Herera je zaključio da se u ovakvim situacijama rijetko radi o samo jednom propustu.

"Kada se osumnjičeni uspije približiti visokim zvaničnicima poput Donalda Trampa, rijetko je riječ o samo jednom propustu", rekao je.

"Obično je to kombinacija faktora, uključujući zbijene sigurnosne zone, propuste između nivoa osiguranja te zakašnjelo ili propušteno prepoznavanje znakova sumnjivog ponašanja."